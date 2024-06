Turismo cervejeiro

O Festival da Paranoide, que está se tornando tradição em Volta Redonda, foi pauta de um encontro na Secretaria de Turismo do Estado do Rio. O secretário de turismo, Gustavo Tutuca, e os cervejeiros Felipe Cobucci e Lucas Oliveira, sócios da Cervejaria Paranoide, se encontraram para falar sobre o evento e discutir estratégias para promover ainda mais o turismo no Sul Fluminense por meio do circuito de produção de cerveja na região.

Gustavo Tutuca destacou a importância do evento no fomento ao turismo no interior do Rio. “Dentro do festival terá um espaço destinado a cervejarias artesanais da região Sul do Estado que vai ajudar a divulgar esse produto importante, que faz parte de uma rota cervejeira importante do nosso Estado, além de promover o turismo em Volta Redonda e toda região”, afirmou Tutuca.

Para quem não sabe, o Festival da Paranoide (FDP, para os íntimos) é o maior evento cervejeiro do interior do estado do Rio. O evento será no dia 13 de julho, no Hotel Bela Vista, em Volta Redonda. Com mais de 50 torneiras de chope liberadas – 15 produzidas pela Paranoide e mais de 35 cervejas de outros produtores espalhados pelo Brasil –, a festa também terá shows, praça de alimentação e estandes parceiros.

Visita

O pré-candidato a prefeito de Pinheiral, Guto Nader (MDB), fez uma visita de cortesia ao prefeito de Comendador Levy Gasparian, Cláudio Mannarino (MDB). Na pauta, temas sobre ações e projetos que tiveram impacto no município e que podem ser reproduzidas em Pinheiral.

Esquerda em Barra

Barra do Piraí terá oficialmente, a partir do dia 13 de julho, um pré-candidato de esquerda a prefeito. Trata-se de Gilberto do PT, que tem como vice Fernanda, do PSOL. Neste dia, às 15h, eles estarão presentes junto a pré-candidatos de ambos os partidos, mais o PCdoB, à Câmara Municipal.

Procuradoria da Mulher

A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) definiu, nesta terça-feira (25), a deputada Tia Ju como procuradora especial da mulher e as deputadas Célia Jordão (PL) e Martha Rocha (PDT) como procuradoras adjuntas da Procuradoria Especial da Mulher. Essa é a primeira legislatura da Procuradoria, criada através da Resolução 25/23, com objetivo de intensificar a participação da Assembleia nas atividades em defesa das mulheres. O órgão também irá receber e encaminhar denúncias de violência e discriminação, fiscalizar e acompanhar programas do governo para igualdade de gênero e auxiliar as comissões da Casa.

Olha a maconha I

O deputado estadual Carlos Minc se manifestou sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), cuja maioria considerou que o usuário de pequena quantidade de maconha para uso próprio não é um criminoso. “É um absurdo isso, imaginar que uma pessoa com um baseado possa ser considerado um criminoso”, comentou. “O nosso cálculo é que há hoje 750 mil presos no Brasil, 40% deles por tráfico de drogas. Então, estamos falando de 300 mil pessoas. Desses, 120 mil tinham uma quantidade pequena, menos de 30 gramas. Quer dizer, em tese, são 120 mil pessoas que não deveriam estar presas”, ponderou o parlamentar.

Olha a maconha II

Ainda sobre o caso, ele defende ser fundamental que seja completado o julgamento pelo Supremo, para que se defina uma quantidade para caracterizar o usuário. “Há propostas que vão de 10 a 60 gramas. É interessante dizer que isso não deveria ser o único critério, porque uma pessoa pode ter uma quantidade um pouco maior, para consumo dele e de amigos, e outra uma quantidade pequena, mas ser um traficante que vai vendendo pouco a pouco. Teria que saber se tem uma lista de clientes, se tem uma balança, se tem antecedente, se tem arma. Enfim, deveria haver um complemento, mas já é um primeiro passo”, crê.

Olha a maconha III

Segundo Minc, um estudo recente em São Paulo comparava as prisões de negros e de brancos em 10 anos: há 32 mil negros que estão presos com quantidades idênticas a brancos que foram considerados consumidores. “Vários ministros do STF, ao julgarem, disseram que isso acaba sendo um instrumento de arbítrio e, portanto, de racismo”, disse. “Então, luto por isso há mais de 20 anos, participei de todos os debates, fui autor da primeira lei do país, da cannabis medicinal, e luto sempre pela legalização”, frisou.

Desafogando

Para o parlamentar, a decisão do STF é um avanço importante. “E uma vez que se decidida a quantidade, vai desafogar o sistema penitenciário. Onde não faltam drogas nem celulares, pouco se estuda, pouco se trabalha. Penitenciárias que são controladas pelas facções, que de lá comandam o crime no país, e acabam constrangendo e recrutando esses jovens que ingressam no sistema penitenciário por nenhuma razão”, finalizou.

Feminicídio I

Péssima notícia para homens que agridem e matam mulheres: a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que transforma o feminicídio em um crime autônomo, agravando a pena dos atuais 12 a 30 anos para 20 a 40 anos de reclusão sem necessidade de qualificá-lo para aplicar penas mais rigorosas. O projeto, do Senado, altera o Código Penal, a Lei das Contravenções Penais, a Lei de Execução Penal, a Lei de Crimes Hediondos e a Lei Maria da Penha.

Feminicídio II

Pela legislação em vigor, o feminicídio é definido como crime de homicídio qualificado. Nesse caso, o fato de ser um assassinato cometido em razão da condição feminina da vítima contribui para o aumento da pena. Mas a proposta prevê outras medidas para prevenir e coibir a violência contra a mulher, como por exemplo: aumentar as penas para os casos de lesão corporal contra a mulher, para os crimes contra a honra ou de ameaça e para o descumprimento de medidas protetivas; nos ‘saidões’ da prisão, o condenado por crime contra a mulher deve usar tornozeleira eletrônica; e o condenado perde o direito a visitas conjugais.

Feminicídio III

Depois de proclamada a sentença, o agressor perde o poder familiar, a tutela (proteção de menor) ou a curatela (proteção de adulto incapaz). Também são vedadas a nomeação, a designação ou a diplomação em qualquer cargo, função pública ou mandato eletivo entre o trânsito em julgado da condenação e o efetivo cumprimento da pena. O texto prevê ainda o cumprimento mínimo de 55% da pena de feminicídio para a progressão de regime. Atualmente, o percentual é de 50%.A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara. Se aprovada, segue para análise do Plenário..