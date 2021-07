Tutuca em Búzios

Matéria publicada em 12 de julho de 2021, 19:03 horas

Consolidar as ações e parcerias para o desenvolvimento do turismo. Com este objetivo, o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, e o presidente da TurisRio, Sergio Ricardo de Almeida, participaram, na manhã desta segunda-feira (12/07), de um encontro com o trade turístico, a Câmara de Vereadores e o prefeito e secretários de Armação dos Búzios, na Costa do Sol.

***

Na ocasião, o secretário conheceu os gestores da área do poder municipal e da iniciativa privada e expôs como está sendo realizado o trabalho da Setur-RJ e da TurisRio para um recomeço consistente do setor.

***

– Nós estamos aqui hoje para fortalecer a retomada do turismo. O que a gente precisa é consolidar e organizar o calendário de eventos, porque, quando temos um calendário estruturado, a hotelaria, os comerciantes, os restaurantes, todos se ajustam para receber melhor os turistas. O nosso foco principal será valorizar o turismo do interior do Rio de Janeiro, atuando em campanhas de divulgação das belezas do nosso estado em cidades vizinhas, como São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e Goiás.

***

O secretário ressaltou, ainda, que o setor precisa se preparar para aproveitar os 11 milhões de turistas brasileiros que deixaram de viajar para o exterior e, hoje, estão ávidos para viajar e conhecer as belezas do próprio país.

Divulgação

– Divulgar o turismo de proximidade e expandir o calendário de feiras e eventos são as ações que precisam se consolidadas neste momento. Nós temos 12 regiões turísticas no estado do Rio, cada cidade com sua particularidade e história, e queremos trazer estes turistas para o nosso estado.

União

Para o presidente da TurisRio é fundamental a união entre os poderes municipal, estadual e iniciativa privada para fortalecer as iniciativas que serão construídas para uma retomada consistente.

Feira

– É importante que seja valorizada a participação em feiras e a divulgação dos destinos nos estados vizinhos. O turismo de proximidade está em alta. Os viajantes buscam lugares em que possam chegar de carro. Para isso, a promoção é essencial e os eventos do setor são um marketing de extrema importância.

Paraíso

Armação dos Búzios é considerado um paraíso com suas dezenas de praias e gastronomia requintada. “A cidade está entre os destinos mais procurados do mundo, por isso a necessidade de somar esforços no trabalho de desenvolvimento turístico do município. Essas discussões são mais que essenciais”, destacou o prefeito Alexandre Martins.

Presenças

O evento contou com a presença dos secretários de turismo, cultura e esporte de Búzios, Dom de Búzios, Romano Lorenzi e Gugu Braga, respectivamente, do presidente da Câmara dos Vereadores, Rafael Aguiar, além de representantes do trade turístico.

Mutirão

Pacientes a espera de procedimentos oftalmológicos realizados pela Santa Casa de Misericórdia de Resende podem estar mais próximos de serem atendidos. A vereadora Márcia Lima (Republicanos) é a autora de uma indicação à Prefeitura para que seja organizado um mutirão de atendimento em oftalmologia na unidade.

Pandemia

“Sabemos que, em função da pandemia, muitos cuidados com a Saúde acabaram sendo deixados para depois, muitas cirurgias tiveram de ser desmarcadas etc., o que acabou represando a demanda por esses serviços. Chegou a hora de tomarmos uma atitude para reduzir e, se possível, zerar a fila dos pacientes que aguardam o atendimento por oftalmologistas”, defende.

Saúde mental

A parlamentar também é a autora de uma indicação para que a Prefeitura promova a Semana da Saúde Mental nas escolas municipais. O intuito, segundo Márcia Lima, é a melhoria do ambiente escolar e, como consequência, contribuição para a qualidade do ensino. “Com mais diálogo e empatia entre professores e alunos, a tendência é o estreitamento dos laços na comunidade escolar e o maior compromisso com as aulas e com o aprendizado”, comenta.