Albertassi sofre infarto e está internado no Rio

Matéria publicada em 23 de agosto de 2022, 18:57 horas

O ex-deputado estadual Edson Albertassi, que teve sua condenação recentemente anulada por decisão do desembargador Ivan Athiê, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região (TRF-2), sofreu um problema cardíaco.

***

Ele foi atendido em um hospital de Niterói, no Grande Rio, e passa bem.

***

No entanto, o susto que tomou parece ter feito com que ele repensasse a intenção de se candidatar de novo a uma vaga na Alerj.

***

A informação sobre a desistência ainda não havia sido confirmada pelo ex-deputado ou pessoa da família até o momento em que a coluna foi escrita.

Transparência

O Governo do Rio de Janeiro coloca no ar, a partir desta terça-feira (23/08), uma nova versão do site do maior programa de investimentos do Estado, o PactoRJ. Pelo endereço www.pacto.rj.gov.br, população e órgãos de controle poderão acompanhar, de forma ainda mais detalhada, todos os projetos que estão sendo implementados nos 92 municípios do Rio de Janeiro. São mais de R$ 15 bilhões aplicados em mais de 600 ações que estão gerando benefícios para os fluminenses e impulsionando a economia.

Informações

Entre as novidades, imagens e vídeos atualizados do andamento das obras, integração de cada iniciativa ao orçamento estadual, novos gráficos, imagens via georreferenciamento e disponibilização do andamento de cada uma das ações por meio de processos do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), o que possibilita acompanhar inclusive as fases internas de cada projeto. Além de visualizar cada ação do PactoRJ por área, também é possível conferir quais iniciativas são realizadas em cada município do Rio de Janeiro. Semanalmente, os cronogramas – que são referentes a estudo, desenvolvimento de projeto, licitação, obras e conclusão – são checados e atualizados no site.

Projetos

Há projetos nas áreas de urbanismo, transporte, educação, saúde, assistência social, habitação, agricultura, cultura, gestão ambiental, comércio e saneamento. Entre as obras em destaque, estão o Metroleve da Baixada, a conclusão do Museu da Imagem e do Som (MIS), reforma do Teleférico do Alemão, implementação de BRS de 13,5 km em São Gonçalo, nova unidade do Rio Imagem na Baixada, os Restaurantes do Povo, reformas de hospitais, construções de novas escolas com ambiente mais tecnológico, entre outros.

Objetivo

– Mostrar o passo a passo de cada projeto é uma questão de respeito com o cidadão, que tem o direito de saber como está sendo usado o dinheiro público. Desenvolvemos um site intuitivo, de fácil acesso e com muita informação disponível, para que todos possam acompanhar as atualizações do trabalho que o governo está desenvolvendo – disse o secretário da Casa Civil, Nicola Miccione.

Dados

A plataforma ainda conta com dados sobre a concessão de saneamento, citando as licitações realizadas, e mostra a distribuição dos repasses por municípios dos valores arrecadados com os leilões.

Rio Construção

A Firjan lançou nesta terça-feira (23/8), no 1º Encontro da Indústria da Construção do Rio de Janeiro, em sua sede, o projeto Rio Construção. Elaborado com a contribuição de empresários e sindicatos empresariais relacionados, a iniciativa compreende um conjunto de ações que visa fomentar toda a cadeia produtiva do setor.

Portfólio

O projeto está distribuído num portfólio de serviços moldados de acordo com as demandas específicas do setor. Entre as 23 ações oferecidas, destacam-se orientação para acesso ao crédito, estudos econômicos, capacitação profissional de mão de obra, promoção da saúde, entre outras iniciativas, que podem ser acessadas no link: firjan.com.br/construção.

Futuro

“O futuro do Brasil inexoravelmente está ligado ao avançado da indústria da Construção”, afirmou Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, presidente da Firjan, para os mais de 150 empresários da construção civil fluminense reunidos na sede da Firjan. “A demanda interna é gigante. Temos todas a matérias primas necessárias aqui dentro de nossas fronteiras, temos o talento de vocês, de suas empresas e de suas equipes. O Projeto Rio Construção vai ajudar na produtividade”, completou.

Nota técnica

No encontro, também foi lançada a nota técnica “Déficit habitacional no Brasil – Impacto da cadeia produtiva da Construção Civil”, elaborada pela Firjan, que estima que o combate ao déficit habitacional em todo o país pode gerar 3,2 milhões de postos de trabalho, diretos e indiretos.