‘Vampirinho’ substitui Pastor Washington na CMVR

Matéria publicada em 10 de maio de 2021, 20:29 horas

O primeiro suplente do Republicanos, Ednilson Vampirinho, vai assumir a cadeira o Pastor Washington Uch√īa na C√Ęmara Municipal de Volta Redonda.

***

Washington Uch√īa se licencia para assumir a Coordenadoria da Pessoa com Defici√™ncia da Prefeitura de Volta Redonda.

***

O cargo tem significado especial para Uch√īa: al√©m de ser tradicionalmente um defensor da causa das pessoas com defici√™ncia, ele conhece o problema de perto, j√° que tem um filho com defici√™ncia auditiva.

***

O convite do prefeito Ant√īnio Francisco Neto (DEM) para o Pastor Washington vem sendo conversado h√° cerca de vinte dias, segundo informa√ß√Ķes do pr√≥prio vereador.

***

Ele acrescentou que a meta √© aproximar o Poder P√ļblico das pessoas que t√™m necessidades especiais, e acrescentou que entre as prioridades, est√°¬† a Sa√ļde, com verifica√ß√£o da vacina√ß√£o contra a Covid-19 para esse grupo e, quando voltarem as aulas presenciais na rede p√ļblica, procurar oferecer os servi√ßos de int√©rpretes de Libras (Linguagem Brasileira de Sinais) nas escolas.

***

“Por isso, aceitei esse desafio. J√° deu certo; com Deus, vai dar certo e vamos conseguir fazer com que eles tenham os direitos deles garantidos, em todos os sentidos”, disse Washington Uch√īa.

Decreto

O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, anunciou em live nesta segunda-feira, 10, em suas redes sociais, os novos decretos que prorrogam e determinam outras provid√™ncias quanto a Covid-19 no munic√≠pio. Os documentos de n√ļmeros 3.016 e 3.017 seguem em vig√™ncia at√© a pr√≥xima segunda-feira, 17 de maio. Entre as principais mudan√ßas est√£o a idade limite para frequentar igrejas, sal√£o de festas e atividades esportivas que, de 60 subiu para 70 anos e a autoriza√ß√£o para m√ļsica ao vivo apenas em bares, no entanto, continua vedada pista ou espa√ßo de dan√ßa para evitar gerar aglomera√ß√£o. O hor√°rio de funcionamento dos bares tamb√©m sofreu altera√ß√£o sendo estendido o funcionamento, de 21 para √†s 22 horas, com delivery at√© a meia-noite.

Vacina contra a Influenza

O prefeito Ednardo aproveitou para informar que a vacina√ß√£o de idosos com mais de 60 anos e professores contra influenza (gripe H1N1) come√ßa amanh√£, por√©m √© importante atentar para o intervalo de 14 dias entre as vacinas influenza e Covid-19. A secretaria de Sa√ļde informar√° amanh√£ como ser√° a vacina√ß√£o desse p√ļblico: ‚ÄúA cidade vem se mantendo num patamar de controle. Agrade√ßo a compreens√£o de todos, comerciantes e popula√ß√£o, e pe√ßo que continuem colaborando nos mantendo vigilantes fazendo o uso de m√°scara, respeitando o distanciamento e a higieniza√ß√£o das m√£os, lavando ou fazendo o uso do √°lcool em gel. Um forte abra√ßo a todos, fiquem com Deus‚ÄĚ, disse.

Permanece

O com√©rcio no munic√≠pio segue sem altera√ß√£o com funcionamento das 09h √†s 18h, de segunda-feira a s√°bado, incluindo feiras-livres, com√©rcio ambulante, atividades aut√īnomas (barbeiros, manicures, cabeleireiros e afins) e liberais (consult√≥rios de fisioterapia, odontol√≥gicos e outros, escrit√≥rios de contabilidade, advocacia e outros), observadas as regras e pr√°ticas previstas no Decreto n¬ļ 2.885, de 10 de agosto de 2020.

Supermercados

Os mercados est√£o autorizados a funcionar de segunda a s√°bado, das 8h √†s 20h e aos domingos das 8h √†s 13h. Farm√°cias podem funcionar de segunda a domingo, das 7h √†s 22h, ou, se inferior, no seu hor√°rio regular de funcionamento. Hortifr√ļtis, a√ßougues, peixarias, agropecu√°rias e revendedores de g√°s de cozinha e √°gua mineral ficam autorizados ao funcionamento no per√≠odo de 8h √†s 19h, de segunda a s√°bado e de 8h √†s 13h aos domingos. Lojas de materiais de constru√ß√£o, oficinas mec√Ęnicas e borracharias podem funcionar de segunda a s√°bado, de 8h √†s 19h. J√° as padarias, de 6h √†s 22h, de segunda √† domingos, desde que vedada a forma√ß√£o de aglomera√ß√Ķes no interior dos estabelecimentos e a comercializa√ß√£o de bebidas alco√≥licas para consumo no local ap√≥s o hor√°rio de fechamento dos bares e similares. Postos de combust√≠vel seguem com funcionamento 24h por dia ou no seu hor√°rio regular de funcionamento, de segunda a domingo.

Consultórios

Consultórios médicos, clínicas médicas e veterinárias ambulatoriais particulares, podem funcionar de 8h às 18h, prezando pelo atendimento extremamente necessário e de acompanhamento médico indispensável.

Restaurantes



Os restaurantes entendidos como estabelecimentos comerciais destinados ao preparo e com√©rcio de refei√ß√Ķes, ficam autorizados a funcionar no hor√°rio de 9h √†s 21h, de segunda a domingo, respeitando a lota√ß√£o m√°xima n√£o superior a 40% (quarenta por cento) da capacidade dos estabelecimentos, observadas as regras e pr√°ticas previstas no Decreto n¬ļ 2.992, de 17 de mar√ßo de 2021.

Delivery

Para estabelecimentos que funcionam com o sistema delivery (entrega em domic√≠lio) ou retirada no local direto pelos consumidores (take away e drive-thru), o funcionamento fica restrito at√© meia noite. Ap√≥s as 22h, de segunda a domingo, n√£o √© permitido que o estabelecimento continue aberto ao p√ļblico, sendo permitido somente o acesso de funcion√°rios atrav√©s de portinholas ou apenas uma das portas para entrega dos pedidos.

Templos

Missas, cultos e afins est√£o autorizados a serem realizados de segunda a domingo, das 6h √†s 21h, respeitando as regras estipuladas anteriormente e a lota√ß√£o m√°xima n√£o superior a 40% da capacidade do local. Academias de gin√°sticas, artes marciais e outros centros de atividades f√≠sicas coletivas podem funcionar no per√≠odo de 6h √†s 21h, de segunda a domingo. Segue proibida a pr√°tica de atividades em grupos que incluam grupos com a participa√ß√£o de mais 12 pessoas. Atividades esportivas coletivas em campos de futebol, quadras de v√īlei, basquete etc., est√£o permitidas durante o per√≠odo vespertino (durante o dia). J√° as atividades desportivas individuais ao ar livre com ciclismo, caminhada e afins seguem autorizadas a ocorrer sem restri√ß√£o de hor√°rio.

Casas de festas

Ficam autorizadas a funcionar para eventos sociais como casamentos, anivers√°rios e afins desde que com no m√°ximo 30 pessoas no local, com restri√ß√£o da frequ√™ncia e presen√ßa de idosos de 70 anos ou mais, crian√ßas menores de 02 anos e pessoas inclusas nos grupos de risco. Fica vedada a pista de dan√ßa ou qualquer atividade que estimule o tr√Ęnsito e aglomera√ß√£o de pessoas.

Domingos

A prefeitura de Pinheiral destacou que fica expressamente proibida a abertura de quaisquer estabelecimentos comerciais e afins nos domingos, com exceção dos ressalvados. Lembrando que aqueles que não respeitarem as medidas ficam sujeitos a penalidades e até mesmo a suspensão temporária e a cassação do alvará de funcionamento.