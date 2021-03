Vassouras ganha secretaria de Políticas da Mulher

Matéria publicada em 8 de março de 2021, 18:26 horas

A prefeitura de Vassouras apresentou oficialmente nesta segunda-feira (8), a Secretaria Municipal de Integração de Políticas da Mulher, que terá à frente a vice-prefeita, Rosi Farias.

***

A data foi escolhida por conta das comemorações em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

***

“Estou muito feliz com mais essa conquista para nossa cidade. A secretaria vai ser um lugar onde as mulheres de Vassoura terão vez e voz”, disse Rosi Farias. De acordo com a equipe, a secretaria já está preparando cursos de capacitação e várias outras parcerias para o público feminino.

***

O evento contou também com a presença da Patrulha Maria da Penha, do 10º Batalhão de Polícia Militar do Rio de Janeiro, representada pela Cabo Martins e pelo Sargento R. Guimarães. Eles reforçaram a parceria e apoio às mulheres da cidade.

***

Durante o dia, compondo as comemorações do Dia da Mulher, a prefeitura também organizou uma recepção para todas as servidoras que passavam pelo saguão do centro administrativo.

Governo inclusivo

O prefeito de Vassouras, Severino Dias, lembrou que esse é um governo inclusivo e que sempre priorizou e valorizou o trabalho das mulheres e colaboradoras da cidade.

“No nosso governo, mais de 50% do secretariado é formado por mulheres. Todas são qualificadas, possuem experiência e vem desempenhando um grande papel no município. Esse é mais um passo na busca da inserção e conscientização sobre o papel essencial da mulher no contexto político, social e familiar”, comentou Severino.

Estrutura

A estrutura da secretaria conta com apoio psicológico e orientações jurídicas, além de uma equipe qualificada para fazer o primeiro atendimento em casos de mulheres em situação de vulnerabilidade.

Acesso à saúde em Resende

O vereador Zé Antônio (Patriota) é o autor de duas indicações recentes que visam facilitar o acesso da população da Zona Rural e da comunidade Terra Livre ao sistema público de saúde. Uma das solicitações consiste na compra de uma camionete com cabine dupla para o posto da localidade de Pedra Selada, de forma a permitir o deslocamento dos profissionais de saúde entre os postos da Zona Rural.

Equipe

Segundo o parlamentar, a equipe volante é composta por profissionais de especialidades variadas, que precisam circular entre os postos de saúde da Pedra Selada, Bagagem, Fumaça, Jacuba e Rio Preto. Zé Antônio destaca a dificuldade enfrentada por veículos comuns para ir e vir desses locais, uma vez que boa parte das estradas são de terrra. “A equipe vem relatando que o Gol que a unidade possui apresenta defeito com frequência, atrasando o trabalho e causando transtorno”, conta Zé Antônio.

Veículo

De acordo com ele, o uso de um veículo adequado para esse tipo de terreno é fundamental para garantir o bom andamento dos trabalhos naquela área, bem como a segurança dos profissionais envolvidos. O vereador acrescenta que, além de ir e vir dessas localidades, a equipe precisa levar insumos aos postos de saúde atendidos – necessidade que também seria suprida mais adequadamente com o uso de uma camionete.

Terra Livre

Em outra indicação à Prefeitura, Zé Antônio solicita a disponibilização de atendimento médico mensal na comunidade Terra Livre, situada próximo à região do Acesso Oeste. “Trata-se de uma área que fica afastada do núcleo urbano, o que desestimula os moradores a buscarem atendimento médico. O benefício de poder contar com uma visita mensal de profissionais de saúde faria toda a diferença na vida dessas pessoas”, justifica.O parlamentar argumenta, ainda, que a medida vai contribuir para a prevenção de doenças e a melhoria da qualidade de vida daquela população.

Dia decisivo

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, vota, nesta terça-feira (09/03), às 14h35, a criação de uma CPI para apurar a queda nos repasses de participações especiais dos royalties de petróleo e gás do estado. A Projeto de Resolução 518/21 é de autoria do presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT). Os parlamentares querem saber por que o Rio deixou de arrecadar aproximadamente R$785 milhões, em fevereiro de 2021, comparando com o mesmo período de 2020, cerca de 40% a menos.

Integrantes

Após a votação, líderes dos partidos vão indicar os sete integrantes do colegiado. Há sugestão de Ceciliano para que o deputado Luiz Paulo (Cidadania) presida a CPI e que a relatoria seja do líder do Governo, deputado Márcio Pacheco (PSC). A Comissão pretende analisar as planilhas de cálculo dos abatimentos das concessionárias de petróleo e gás que servem de base para o repasse da participação especial.