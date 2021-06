Vereadores de Barra Mansa declaram bancos atividade essencial

Matéria publicada em 18 de junho de 2021, 19:12 horas

Os vereadores de Barra Mansa aprovaram, na sessão desta sexta-feira, o projeto de lei do vereador Luiz Furlani que reconhece os serviços bancários e loterias, localizados em Barra Mansa, como essenciais, durante a pandemia.

De acordo com o vereador autor do projeto, os funcionários de bancos e loterias não cessaram suas atividades durante a pandemia, se expondo ao risco de contrair Covid-19, por trabalharem diretamente com atendimento ao público.

Furlani lembrou, ainda, que agências bancárias frequentemente são fechadas devido à contaminação de funcionários.

– A vacinação vem ocorrendo em Barra Mansa de maneira eficiente, garantido o direito à saúde e melhorando a qualidade de vida de milhares de pessoas. Por isso, sugerimos como grupo prioritário para o recebimento da vacina contra o COVID-19, os profissionais bancários. A vacinação dessa categoria contribuirá para a redução da circulação do vírus em ambientes com grande movimentação de pessoas, tendo em vista que a prestação desses serviços passa, invariavelmente, pelo atendimento ao público – afirmou Furlani.

A aprovação do projeto de lei inclui os trabalhadores de agências bancárias, lotéricas, correspondentes bancários, incluindo prestadores de serviços dessas instituições, como s da função de limpeza e vigilância, no plano municipal de imunização conrta Covid-19.

Para garantir a vacinação desses funcionários, as agências instaladas em Barra Mansa devem informar à secretaria de saúde o quadro de funcionários efetivos e terceirizados , e seus dados pessoais.

O projeto de lei segue para avaliação do Executivo, e caso a lei seja sancionada, a prefeitura tem 30 dias para regulamentar.

Medicamentos

Os vereadores barramansenses Deco (PSC) e Bruno Oliveira (PRTB) estiveram na tarde desta quinta-feira, dia 17, na Subsecretaria de Gestão Integral à Saúde para debater sobre a demora na análise dos processos para aquisição de medicamentos fornecidos pelo Rio Farmes. Portadores de Lúpus, HIV, Câncer, Doenças Renais, entre outras, encontram dificuldades em encontrar medicamentos na Farmácia Municipal de Barra Mansa.

Reunião

Durante a reunião, Samira Colucci, superintendente de Assistência Farmacêutica, esclareceu todo processo e prometeu empenho para dar mais celeridade nos processos que estão pendentes, reduzindo o tempo máximo que hoje é de 60 dias. A superintendente pediu aos vereadores que cobrem ao município a informatização da Farmácia Municipal. Esse processo, como pontuou, ajuda no envio das LME (Laudo de Medicação Especial) que hoje é feito manual e enviado ao Estado três vezes por mês.

Preocupação

– Estamos preocupados com o tratamento destes pacientes com câncer, lúpus, HIV e outras patologias específicas. Vamos continuar cobrando e também vamos, junto ao Secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, pedir esta informatização para dar mais celeridade ao processo- diz Deco.

Finalidade

Para o vereador Bruno Oliveira (PRTB) a implantação destas ações tem por finalidade, ‘garantir não só a redução do tempo médio de espera, mais em especial a satisfação das pessoas, em relação ao atendimento em nossa importante farmácia municipal.’

Carteiras de artesão

Como parte da programação de comemoração aos 26 anos de emancipação-político-administrativa de Pinheiral e visando fomentar e incentivar os artesãos do município, foi realizado na manhã desta sexta-feira (18), na Praça Igor Sousa (ao lado da sede da prefeitura) a entrega da Carteira Nacional do Artesão, da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (SETUR-RJ) e do Governo Federal, por meio do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro. No total, foram 26 carteiras entregues em mãos pelo prefeito Ednardo Barbosa, pela vice-prefeita, Sediene Maia, e pelo Deputado Estadual e Secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, responsável por trazer a iniciativa à cidade do Sul do Estado.

Participantes

O evento contou com a participação do Deputado Estadual, Rosenverg Reis, do Diretor de Marketing das lojas Caçula, Roberto Santos, do Coordenador do Programa de Artesanato do Rio de Janeiro, Marcel de Vasconcelos, e dos vereadores da Câmara Municipal de Pinheiral, Jordacio Elias Mendonça, Mário Arthur Franco, Carina Valim, José Augusto Cardoso e Léo Barros. Com a Carteira Nacional do Artesão, os profissionais da área várias possibilidades de benefícios a serem adquiridas, pois ela proporciona inúmeras vantagens como o acesso a microcrédito, a participação em feiras do Programa de Artesanato Brasileiro (PAB) e do Programa Estadual, capacitações, auxílio para divulgar trabalhos e benefícios com instituições parceiras, como descontos na compra de matéria-prima. Além disso, também são concedidos descontos em lojas, como a Caçula, que oferece descontos especiais para os artesãos que apresentarem a carteira em qualquer unidade da loja. Vale ressaltar que agora os artesãos de Pinheiral possuem um catálogo virtual disponível no link www.artesanatodepinheiral.com.br para exposição de seus produtos, possibilitando que o cliente entre em contato direto com o vendedor.

Agradece

O prefeito Ednardo Barbosa aproveitou a ocasião para agradecer a seu amigo, Deputado Estadual e Secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, pelo compromisso com Pinheiral: “A participação dos artesãos é muito importante para nós, gestores de Pinheiral. Eu gostaria de agradecer, principalmente, a presença dos vereadores e também dos secretários. Quero aproveitar a oportunidade de engrandecer o trabalho do Gustavo que é parceiro de longo tempo de Pinheiral e nesses 26 anos sempre teve compromisso e muito carinho com essa cidade”, disse Ednardo.

Colaboração

Gustavo Tutuca, deputado estadual licenciado e secretário estadual de Turismo, agradeceu pela colaboração de todos os envolvidos e pela presença dos vereadores da cidade: “É sempre um prazer estar em Pinheiral junto ao Ednardo e a professora Sediene, essa dupla que tem cuidado com tanto carinho e responsabilidade dessa cidade, e que tem colocado Pinheiral no patamar que precisa e merece, tenho orgulho de estar ao lado de vocês e de toda a sua equipe. Parabéns a toda a equipe da SEMECULT, estamos aqui para dar a assistência que vocês merecem”, concluiu.