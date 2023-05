Vereadores lamentam mortes de ‘Vitão’ e ‘Abacaxi’

Matéria publicada em 19 de maio de 2023, 08:43 horas

Os vereadores de Volta Redonda usaram a parte inicial da sessão desta quinta (18) para lamentar a morte de dois cidadãos bastante queridos de Volta Redonda.

Um deles foi o “Vitão”, proprietário de uma das mais tradicionais academias da cidade.

Ele, inclusive, oferecia uma “entrada franca” para algumas pessoas que não podiam arcar com as mensalidades.

O outro era o “Abacaxi”, figura folclórica dos meios jurídicos, de saúde e também da vida noturna de Volta Redonda.

As mortes de ambos serão objeto de moções de pesar por parte da Câmara.

A moção pela morte de “Vitão” já foi apresentada. Assessores do vereador Rodrigo Furtado vão procurar familiares de “Abacaxi” para receberem a homenagem por ele.

Em paz

A situação de confronto entre dois vereadores de Volta Redonda, que quase acabou em briga física, parece ter se acalmado. Os dois parlamentares envolvidos estiveram presentes, sem maiores problemas; um deles deixou o plenário antes do fim dos trabalhos.

Ululante

De acordo com lei da deputada Tia Ju (REP), sancionada pelo governador Claudio Castro, agentes públicos que praticarem atos ilícitos previstos na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), em relação ao enfrentamento de pandemias ou estado de calamidade pública, poderão sofrer penalidades administrativas. Aí o estagiário de plantão pergunta: mas já não seriam punidos de qualquer forma, independente dessa lei?

Agrava

O que a lei faz é tornar mais salgada a multa em casos de condenação pela prática de enriquecimento ilícito ou qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida. Ela será até dez vezes maior que o valor das multas civis previstas na Lei Federal. O valor da multa não poderá ser inferior a mil UFIRs-RJ, o equivalente a R$ 4.333,00.

Conselho

Tomou posse na manhã de terça-feira (16), no auditório do IFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro), Campus Volta Redonda, no bairro Nossa Senhora das Graças, os conselheiros representantes das entidades governamentais e da sociedade civil no novo Conselho Municipal dos Direitos Humanos (CMDH), para o mandato 2023/2025. São 21 conselheiros para as entidades não governamentais e 14 para as entidades governamentais, totalizando 35 conselheiros.

Mesa

A mesa foi composta durante a solenidade de posse pela secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim; pelo diretor do IFRJ em Volta Redonda, professor André Isnard; Denise Alves, representando o deputado estadual Munir Neto; Josinete Pinto, diretora da Divisão de Direitos Humanos da SMDH (Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos).

Desafios

A secretária Glória Amorim destacou que o novo CMDH terá grandes desafios para superar: “Essa é uma data importante, o conselho terá uma luta grande, serviços a prestar e desafios a vencer para implementar políticas públicas no município na defesa das mulheres, das meninas, das crianças, homens e pela igualdade racial. Vinte cabeças pensam melhor do que uma sozinha para desenvolver políticas públicas. É preciso dialogar, ir aos bairros conversar com a comunidade, vencer o machismo e o comportamento patriarcal. Ainda existe muita violência para ser combatida contra a mulher. Temos um papel importante na sociedade, porque: em mais de cinco mil municípios brasileiros, existem apenas pouco mais de 500 órgãos de atuação em defesa das mulheres que sofrem violência”, comparou Glória Amorim.

Faetec

A Comissão de Ciência e Tecnologia, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), realiza nesta sexta-feira (19/05) audiência pública sobre as condições de trabalho e estudo na Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). A reunião acontece a partir das 11h, no 18º andar do edifício Lúcio Costa, sede do Legislativo fluminense.

Ouvindo

A presidente da comissão, deputada Elika Takimoto (PT), disse que o encontro pretende ouvir a comunidade para promover as melhorias que a rede de ensino da Faetec necessita: “A Faetec está em todas as regiões do Estado do Rio, apostando no desenvolvimento fluminense e é referência em ensino técnico. Sabemos que as condições de trabalho e estudo de muitas unidades não se encontram nos padrões ideais. O intuito dessa audiência pública é ouvir a comunidade acadêmica para construir possíveis soluções para melhorar as Faetecs”, comentou.