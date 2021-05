‘Vestindo’ amarelo por uma boa causa

Matéria publicada em 5 de maio de 2021, 19:06 horas

A Câmara Municipal de Volta Redonda mais uma vez muda a cor da fachada: desta vez para amarelo, com objetivo de promover a empatia e a humanização das estatísticas de acidentes de trânsito e chamar atenção sobre como a impaciência e a intolerância  refletidas nas atitudes das pessoas quando dirigem; a Campanha Maio Amarelo segue com o tema “Respeito e Responsabilidade: pratique no trânsito”.

***

De acordo com dados da Agência Brasil, o movimento Maio Amarelo nasceu em 2014 e fomenta uma ação coordenada entre o poder público, iniciativa privada e sociedade civil para discutir o objeto em questão: “segurança viária” com o alvo de reduzir os acidentes e mortes no trânsito. Apesar da diminuição do número de mortes nos últimos anos, o trânsito brasileiro ainda mata milhares de pessoas todos os anos.

***

Em 2019, quando foi divulgado o último levantamento pelo Ministério da Saúde, foram mais de 31 mil vidas perdidas.

Apoios

A Confederação Nacional do Transporte (CNT), por meio do Serviço Social do Transporte (Sest) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) também são apoiadores centrais da ação. Para as entidades, é importante a união de forças de toda a sociedade para a causa. O presidente da Câmara, Nilton Alves de Faria, o Neném, alerta que enquanto desrespeitarem as regras e as Leis, pode ser por um pedestre, um ciclista, um motorista, um passageiro ou um motociclista todos correm risco por falta de consciência e amor ao próximo.  E pontua: “Portanto vou continuar aderindo às Campanhas, faço questão de sempre iluminar a fachada da CMVR por um mês para sinalizar aos munícipes e, através de uma simples iluminação levantar questionamentos e discussões do quanto o respeito nas ruas deve prevalecer, e que não importa se você está na direção do carro ou atravessando a rua, independente do lugar que você esteja, sim você é um ser humano e merece respeito”- conclui Neném.

Cobrança

O vereador Edson Quinto disse durante a sessão que cobrou da prefeitura a relação das pessoas que foram vacinadas contra a Covid-19 no município. Segundo ele, a prefeitura respondeu que não poderia fornecer a listagem para não desrespeitar a privacidade dos vacinados.

Visita

Na manhã desta quarta-feira, 05, o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, esteve no Hospital Municipal de Pinheiral junto com o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Rio de Janeiro, Altair Andrade, para acompanhá-lo em uma visita técnica de fiscalização para analisar como os profissionais da saúde do município estão trabalhando e seguindo os protocolos em relação à Covid-19.

Agradece

O prefeito agradeceu a visita do presidente ao município. “O presidente pôde observar como os profissionais da área em nossa cidade têm realizado um trabalho sério e agindo de acordo com todas as normas e protocolos exigidos em relação à Covid-19”, disse.

Importância

A dentista Suzane Dominguetti, frisou a importância da visita técnica. “A visita do Conselho Regional de Odontologia [CRO] ocorreu com intuito de estreitar a relação com os profissionais da área, além da fiscalização do uso do EPI [Equipamento de Proteção Individual] de forma adequada, com isso mostramos que estamos utilizando de forma adequada os equipamentos de trabalhos, conforme as normas técnicas preconizadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)”, relatou.

Creche em Resende

A Região do Grande Paraíso, que reúne os bairros Paraíso, Morro do Cruzeiro, Alambari e Castelo Branco, pode ganhar uma creche a partir de indicação de autoria do vereador Sandro Ritton (DEM), aprovada pela Câmara Municipal. O novo espaço seria construído em um terreno pertencente ao DNER (Departamento Nacional de Estrada e Rodagem), localizado ao lado do Posto da Polícia Rodoviária Federal, às margens da Rodovia Presidente Dutra. Para que a proposta siga adiante, o vereador solicita que a Prefeitura promova ações junto ao Governo Federal, visando a cessão do terreno.

Justifica

De acordo com Ritton, a construção da creche supriria as necessidades da Região do Grande Paraíso, uma das mais populosas do município. “Esta obra já se tornou um anseio de muitas mães, e a demanda é real. Como elas não têm onde deixar seus filhos, acabam ficando em casa, sem poder trabalhar para ajudar na renda familiar”, disse o parlamentar.

Outra indicação

Sandro Ritton solicitou à Prefeitura, também através de indicação, estudo de viabilidade no sentido de fiscalizar uma obra inacabada no prédio que fica na Rua Elza da Silva Duarte, no bairro Manejo, atrás de uma grande loja de veículos: “Este prédio teve as obras interrompidas já há muito tempo, sendo agora necessária urgente inspeção no local, quanto à existência de possíveis focos do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, por se tratar de mais um caso de saúde pública. E tal situação, certamente, leva muita preocupação aos moradores daquelas cercanias”, salientou o vereador.