Vice de Mauro desiste

A pastora Raquel Costa, anunciada como pré-candidata a vice-prefeita na chapa de Mauro Campos, desistiu de concorrer ao cargo.

A decisão teria irritado Mauro Campos, que disputará a eleição pelo Partido Novo.

Raquel disse que teve problemas de saúde na família, mas a informação não teria convencido o empresário que suspeita de que a pastora teria sido convencida a desistir da pré-candidatura.

Em suas redes socias, Mauro Campos anunciou o nome do advogado Leandro Souza, para ocupar o lugar de Raquel.

Remoção de Fake News

A juíza da 183ª Zona Eleitoral de Porto Real, Priscila Oddo, determinou na tarde de quinta-feira (6) a retirada de matérias publicadas na internet que foram consideradas fake news e prejudiciais ao pré-candidato à prefeitura de Porto Real, Ailton Marques. A decisão, solicitada pelo PDT, foi emitida com pedido de tutela de urgência contra dois jornais com sedes em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e na capital. A reportagem em questão alegava que Ailton Marques seria inelegível, uma informação que não condiz com o parecer técnico apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). A multa diária para o não cumprimento da ordem é de R$1.000,00.

Fake News

Para Ailton, a decisão judicial destaca a crescente preocupação com o impacto das fake news no processo eleitoral e o compromisso dos órgãos competentes de combater tais práticas.

“As pessoas maldosas que promovem esse tipo de desinformação não merecem nossa atenção, mas sim o rigor da lei. Minha candidatura está em total conformidade e eu tenho convicção de que o mal nunca vai vencer o bem. A verdade sempre vai prevalecer e ninguém nunca conseguirá censurar a vontade de um povo que deseja voltar a ser feliz”, afirmou.

Global Ocean Day

O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, foi um dos palestrantes no painel ‘Paraty Para Todos’, apresentando um caso de sucesso em economia do mar no Brasil. O evento aconteceu nesta sexta-feira (7), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, como parte das comemorações do Global Ocean Day. O painel destacou as iniciativas e projetos implementados em Paraty para promover o desenvolvimento sustentável da economia marítima, que tem sido reconhecido nacionalmente por sua eficácia.

Segurança Pública

No Seminário Internacional de Segurança Pública, Direitos Humanos e Democracia, realizado em Brasília, o governador Cláudio Castro compartilhou as ações implementadas para fortalecer a segurança pública no Rio de Janeiro. Com um investimento de R$ 3 bilhões em tecnologia e inteligência, segundo ele, foram registradas quedas significativas nos índices de criminalidade, incluindo os menores registros de homicídios dolosos em 33 anos. Além disso, Castro defendeu a nacionalização do combate aos grupos criminosos e ressaltou a necessidade de uma legislação penal mais rígida para desencorajar o crime

Quatis

O prefeito de Itatiaia, Irineu Nogueira, marcou presença na inauguração realizada em Quatis nesta sexta-feira (7), com a presença do governador Cláudio Castro e do prefeito de Quatis, Aluísio d’Elias. “Agradeço pelo convite para compor a comitiva do Governo do Estado em sua passagem pela nossa região, e reafirmo aqui o meu compromisso de continuar trabalhando e unindo forças com o governo estadual em prol do município de Itatiaia”, disse Irineu.

CPI dos Planos de Saúde I

A composição da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o descumprimento de contratos de planos de saúde com pessoas com deficiência foi definida por publicação no Diário Oficial do Legislativo nesta sexta-feira (0). A CPI foi criada pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). A reunião de instalação da CPI acontece na próxima quarta-feira (12), às 13h30, na Alerj. Na ocasião, serão eleitos o presidente e o vice-presidente da Comissão.

CPI dos Planos de Saúde II

Integrarão a CPI como membros efetivos os parlamentares Fred Pacheco (PMN), requerente da Comissão, Júlio Rocha (Agir), Carla Machado (PT), Munir Neto (PSD), Martha Rocha (PDT), Rodrigo Amorim (União) e Thiago Gagliasso (PL). Para compor a Comissão como suplentes foram definidos os deputados Elika Takimoto (PT), Tia Ju (REP), Marcelo Dino (União) e Vinícius Cozzolino (União).

Plástica restauradora I

A partir de agora, hospitais e delegacias do estado do Rio devem divulgar o serviço de plástica restauradora para mulheres vítimas de violência. É o que determina a Lei 10.408/24, de autoria original da deputada Élika Takimoto (PT), que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial do Executivo desta sexta-feira (7).

Além de delegacias e hospitais, o texto obriga a divulgação em unidades de atenção psicossocial, núcleos de atendimento à mulher e outras unidades ligadas, direta ou indiretamente, ao atendimento de casos de violência contra mulher. A divulgação será através de cartazes, físicos ou eletrônicos, em formato nítido e com a clareza da informação.

Plástica restauradora II

A realização desse tipo de cirurgia de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) consta na Lei Federal 13.239/15. “Os traumas da violência se expressam de forma psicológica, física e estética. Por isso a importância de políticas de apoio psicológico, financeiro, social e de saúde que ajudem as mulheres a se reerguer. Conviver com as lesões e cicatrizes da violência a cada vez que se olha no espelho e a cada pergunta sobre o que causou aquela marca, é relembrar o trauma sofrido”, declarou Takimoto. A medida tem coautoria dos deputados Tia Ju (REP), Luiz Paulo (PSD), Brazão (PL), Flávio Serafini (Psol), Munir Neto (PSD), Prof. Josemar (Psol), Jari Oliveira (PSB), Carlos Minc (PSB), Renata Souza (Psol), Fred Pacheco (PMN), Thiago Gagliasso (PL), Verônica Lima (PT) e Dani Monteiro (Psol).

Mudança climática

A Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Alerj vai reunir sugestões e estudos de órgãos especializados para atualizar a lei 5.690/2010, aprovada na Casa. A medida foi anunciada durante audiência pública do colegiado, nesta sexta-feira (7), que cobrou das instituições competentes ações de prevenção a eventos climáticos extremos.Para o presidente da Comissão, Jorge Felippe Netto (Avante), a lei vigente que instituiu a Política Estadual sobre a Mudança do Clima não atende aos problemas causados atualmente pelas mudanças climáticas e acaba perdendo sua aplicabilidade.

Diretrizes Orçamentárias I

Os deputados da Alerj protocolaram 567 emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 (PL 3.367/24), de autoria do Poder Executivo. O texto original enviado pelo governador Cláudio Castro prevê déficit de R$ 13,76 bilhões, com uma receita líquida estimada em R$ 107,31 bilhões e uma despesa de R$ 121,07 bilhões. Todas as emendas foram publicadas no Diário Oficial do Legislativo desta sexta-feira (7). A Comissão de Orçamento emitirá um parecer sobre as emendas que serão acatadas em reunião no dia 18 de junho. O texto final do projeto deverá ser votado em plenário até o fim do mês.

Diretrizes Orçamentárias II

Dentre as alterações propostas pelos parlamentares, estão medidas para aumentar a transparência sobre as contas públicas, garantir a autonomia orçamentária das universidades e implementar a recomposição salarial dos servidores públicos em decorrência das perdas inflacionárias. “Após intensa luta dos servidores, em 2021 foi aprovada a Lei 9.436/21, que prevê a recomposição salarial dos servidores e pensionistas em virtude da perda do poder de compra dos subsídios e salários corroídos pela inflação de 2017 a 2021”, defendeu a deputada Martha Rocha (PDT), uma das parlamentares que fizeram emendas sobre este tema. Ela destacou que, das três parcelas de reajuste previstas, apenas uma foi concedida pelo Governo do Estado.