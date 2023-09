Violência pela internet

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Combate à Violência Cibernética contra as Mulheres deverá encaminhar ao Congresso Nacional um pedido de regulamentação das plataformas digitais, como Instagram, TikTok e Twitter.

***

O pedido inclui a criação de medidas cautelares que garantam a retirada imediata de conteúdos indevidos do ar, além de uma rede de proteção às mulheres vítimas de violência cibernética.

***

Essas ações foram destacadas pela presidente da comissão, deputada Martha Rocha (PDT), durante audiência pública, realizada nesta quinta-feira (28/09), na sede da Alerj.

Lei Lola

Esse encaminhamento foi dado após os deputados ouvirem os relatos da professora de literatura da Universidade Federal do Ceará (UFC), Dolores Aronovich, que inspirou a criação da Lei Federal (13.642/18) – conhecida como Lei Lola – que transferiu a competência da Polícia Civil também para a Polícia Federal na investigação de quaisquer casos de misoginia na internet.

Quem é Lola

Dolores Aronovich, que também trabalha como blogueira, contou que em 2015 foi alvo de ataques misóginos em sua página nas redes sociais e teve um site fake criado em seu nome. “Eles divulgavam informações horríveis em que se passavam por mim e incentivavam mulheres grávidas de meninos a abortarem; vendiam remédios abortivos e falavam que eu fazia aborto em salas de aula da UFC. Nunca achei que alguém acreditaria nisso, mas acabaram acreditando e tive que me defender e comprovar que eu não era a autora do site. Fui chamada para depor na Polícia Federal, como réu e não como vítima, isso me chocou muito. Foi esse o pontapé inicial para a criação da Lei Lola”, contou Aronovich.

Falando de orçamento

A secretaria municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag) da prefeitura de Volta Redonda promoveu audiência pública para apresentar o Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2024. O evento reuniu representantes do Poder Público e sociedade civil no auditório da prefeitura, na tarde dessa quarta-feira, 26.

Caravana

O prefeito de Quatis, Aluísio d’Elias esteve Caravana Federativa, nesta quinta-feira (28), no Rio e disse ter conseguido acelerar dois convênios que estavam dependendo dos ministérios. No Ministério da Justiça e Segurança Pública para aquisição de coletes balísticos para a Guarda Civil, e no Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional a aquisição de um rolo compactador. O prefeito disse ainda que recebeu orientação do Ministério da Saúde para aumentar a produção dos médicos especialistas.

Dia do Idoso

O Dia Nacional do Idoso e o Dia Internacional da Terceira Idade são comemorados em 1º de outubro, uma ótima oportunidade para falar sobre a saúde dessas pessoas, que representam 10,5% da população do Brasil, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). Dentro desse contexto, é inevitável não pensar em Demência. A OMS (Organização Mundial da Saúde) estima que mais de 55 milhões de idosos vivem com essa condição em todo o mundo, incluindo o Alzheimer.

Setembro Roxo

“Setembro Roxo” é o mês de conscientização e prevenção ao câncer de pâncreas. Este é o tipo de câncer que representa a 13ª neoplasia mais frequente entre os homens e a 9ª mais frequente entre as mulheres. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), até o final de 2023 teremos 10.980 novos casos desse tipo de câncer no Brasil. Isso representa 2% do total de casos de neoplasias e 4% do total de mortes causadas pelo câncer, sendo considerado o tipo mais letal, uma vez que as chances de sobrevivência após cinco anos são de 11,5%. A boa notícia é que um número significativo dos casos pode ser evitado.

Lei Paulo Gustavo

Na manhã desta quinta-feira, dia 28, o presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, participou da sessão ordinária da Câmara Municipal, no Centro. Na ocasião, Bravo apresentou ao Legislativo o andamento da Lei Paulo Gustavo (LPG), que teve seu edital publicado na terça-feira, dia 26, e foi aberto no município na quarta (27).

Inscrição

A inscrição de artistas, produtores de conteúdos audiovisuais e salas de exibição começa na sexta-feira (29) e vai seguir até o dia 26 de outubro. Para se inscrever, é necessário entrar no link https://barramansa.rj.gov.br/home/portal-da-cultura/, onde o cadastro será realizado, exclusivamente, no formato online, através de preenchimento dos formulários com dados do proponente e do projeto. Atualizações sobre o processo podem ser encontradas na página da Cultura no Instagram: @culturabarramansa.

Terreirão

O Terreirão do Samba Nelson Sargento, na Praça Onze, está tombado como Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Rio de Janeiro. É o que determina a Lei nº 10.116/23, de autoria do deputado Dionísio Lins (PP), que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (28).“O Terreirão é o berço do samba e atende a população com atrações populares e grandes eventos de música. A preservação trará a segurança de que o local será eternizado para fins de atrair turistas e cidadãos interessados em cultura e entretenimento”, disse o parlamentar. Com o tombamento, fica vedada qualquer destruição, descaracterização ou mudança no local, bem como a transferência definitiva de suas atividades, exceto em caso de necessidade urgente de obras eventuais.