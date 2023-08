A chapa de oposição à atual direção do Sindicato do Funcionalismo Público de Volta Redonda visitou na terça (29) a sede da entidade.

O objetivo era uma reunião presencial com o responsável pelo Departamento Jurídico do sindicato, o advogado Vítor Jácomo, e o presidente, Ataíde de Oliveira.

Jácomo, porém, participou da reunião através de videochamada: ele está fazendo um curso em Portugal.

Na pauta, pedidos de esclarecimento sobre o processo do PCCS e para que o sindicato peça a realização de concurso público na cidade.

Os visitantes também cobraram a realização de eleições, tocando no ponto que gera toda a discórdia entre situação e oposição.

Contra a violência

Na noite desta terça-feira, 29, a Comissão OAB Mulher Barra Mansa, realizou importante palestra sobre o enfrentamento à violência doméstica. O tema garantiu casa cheia com a presença de advogadas e advogados, o reitor do UBM, Bruno Morais Lemos, o coordenador do curso de direito da instituição, professor Thiago Modesto, além de representantes governamentais, das comissões da 4ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e membros da sociedade civil. A juíza da

Vara de Família de Barra Mansa, Lorena Boccia, e a delegada e deputada estadual Martha Rocha foram as palestrantes do evento, que teve como mediadora a presidente da OAB Mulher-BM, Adriana Ribeiro.

Verba federal

Os investimentos e projeções de aportes no Rio de Janeiro definidos pelo Governo Federal já superam os R$ 343 bilhões em 2023. Os recursos estão sendo aplicados em infraestrutura, habitação, saúde, educação, cultura, esporte, assistência social e agropecuária. São investimentos projetados para obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), aplicados no Bolsa Família, na qualidade da merenda escolar, no reforço ao Mais Médicos, na retomada e ampliação do Brasil Sorridente, em repasses para a atenção primária à saúde e hospitais filantrópicos, além de transferências voltadas para a cultura e ao patrocínio de atletas nascidos no estado.

Sem defesa

Apenas 27% do país tem unidade de atendimento da Defensoria Pública da União. É o que revela a Pesquisa Nacional da Defensoria Pública 2023. Apresentado este mês, o estudo mostra que o orçamento total da Defensoria Pública nacional (federal e estadual) em 2022, de R$ 7,1 bilhões, foi 288,9% menor do que o do Ministério Público (R$ 27,8 bilhões) e 1.539,3% menor do que o do Poder Judiciário (R$ 117,2 bilhões).

Arriscado

Um deputado estadual propôs que se construam creches para os filhos dos agentes penitenciários perto dos estabelecimentos penais. Teve gente que não gostou da possibilidade de, numa eventual rebelião, os filhos dos agentes estarem perto dos revoltosos. E teve gente argumentando que isso faria com que os agentes tivessem ainda mais dedicação ao trabalho, justamente para evitar o risco para seus filhos.

Bolsa de estudos por trabalho

O Poder Executivo pode ser autorizado a firmar convênio com universidades estaduais para prestação de serviços de divulgação, formação e informação científica e educacional em estabelecimentos públicos de educação básica. Os serviços deverão ser prestados por estudantes beneficiários de bolsa de estudo custeada com recursos públicos estaduais. A autorização é do Projeto de Lei 1.559/19, de autoria do deputado Rodrigo Bacellar (PL), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota nesta quinta-feira (31/08), em primeira discussão. Caso receba emendas parlamentares, o texto sairá de pauta.

Metrô

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, em primeira discussão, nesta quinta-feira (31/08), o Projeto de Lei 739/15, da deputada Martha Rocha (PDT), que regulamenta procedimentos de segurança para as empresas concessionárias de trens e metrô do Estado do Rio. Por já ter recebido emendas parlamentares, o texto poderá ser alterado durante a votação.

Responsabilidade

A medida prevê que a responsabilidade pela segurança nos vagões, estações e todos os espaços operacionais ficará a cargo das empresas que administram o serviço. De acordo com o projeto, os funcionários de segurança ficarão responsáveis pela segurança do público, a preservação do patrimônio, a educação dos usuários, a manutenção do funcionamento das linhas, a prisão em flagrante, a apreensão de objetos ilegais e o isolamento dos locais de acidentes e crimes.

Remoção

A norma prevê que as autoridades policiais poderão autorizar a remoção de pessoas em caso de acidentes fatais ou não, caso estejam no leito da via e atrapalhem o tráfego, independentemente de exame no local. Os casos deverão ser comunicados ao Centro Integrado de Comando e Controle do Rio (CICC).

Reserva de mercado

Os cinemas fluminenses deverão exibir um percentual mínimo de obras cinematográficas da produção brasileira independente. A determinação é do Projeto de Lei 1.029/23, de autoria do deputado Munir Neto (PSD), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota nesta quinta-feira (31/08), em primeira discussão. Caso receba emendas parlamentares, o texto sairá de pauta.

Projeto

A “Cota de Tela Estadual”, como é denominado o projeto, será definida levando em conta os dias de exibição, número de salas do complexo e a quantidade mínima de obras brasileiras a ser exibida. Segundo a proposta, cinemas com apenas uma sala terão que exibir anualmente ao menos três títulos brasileiros diferentes e as obras devem ficar em cartaz por no mínimo 28 dias. Já os cinemas com 31 a 40 salas, por exemplo, terão que ter filmes brasileiros em cartaz por pelo menos 43 dias no ano e precisarão exibir 24 obras brasileiras anualmente.