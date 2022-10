Visita ministerial

Matéria publicada em 27 de outubro de 2022, 18:20 horas

A Fundação Oswaldo Aranha (FOA) e o Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA receberam na manhã de quarta-feira (26) os ministros da Cidadania, Ronaldo Bento, e da Educação, Victor Godoy, no Campus Universitário Olezio Galotti, em Três Poços.

O presidente da FOA, Eduardo Prado, fez a recepção da comitiva, em que também estavam o secretário especial adjunto do Esporte do Ministério da Cidadania, André Alves, e a assessora especial do ministro da Educação, Marcela Lima.

Na ocasião, Ronaldo Bento proferiu uma palestra sobre o Cadastro Único (CadÚnico), no Auditório William Monachesi.

Antes, todos fizeram uma rápida visita aos prédios dos cursos de Medicina e Odontologia, onde a coordenadora, Rosiléa Hartung, contextualizou sobre o funcionamento da Clínica Odontológica e os novos investimentos em equipamentos. Junto ao presidente da FOA, a reitora do UniFOA, Úrsula Fraga, e a superintendente executiva, Josiane Sampaio, também acompanharam a visitação pela instituição. O Ministério da Cidadania também publicou sobre o momento no site oficial.

Também foram convidados para esse momento – composto por apresentações e homenagens – o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Miccione, representados por Leandro Rosa, que participou de todo o evento e compôs a mesa de honra no auditório. Também participaram o vice-prefeito de Volta Redonda, Sebastião Faria – que representou o prefeito, Antônio Francisco Neto – e o prefeito de Rio Claro, José Osmar.

Eduardo Prado fez uma apresentação sobre os 55 anos da Fundação Oswaldo Aranha, por meio de um vídeo que destacou o crescimento, conquistas e atuação social da instituição, que gerou o UniFOA +Social.

– Isso aqui é uma fundação pública, embora seja de natureza privada, ela atua para o público, ela é de Volta Redonda. Nós estamos fazendo 55 anos e ela foi constituída por Sávio Gama e Paulo Monteiro Mendes, que eram adversários políticos, mas se uniram em torno de uma ideia – ressaltou Eduardo.

A medalha Professor Manoel Gomes Tubino, criada no âmbito da Fundação Oswaldo Aranha para homenagear pessoas ilustres, que trabalham e contribuem para o engrandecimento do Esporte no Brasil, em qualquer de suas esferas, foi entregue a André Alves.

Já a medalha Chanceler Oswaldo Aranha, também criada no âmbito da FOA, a fim de homenagear pessoas ilustres que trabalham e contribuem para a união e desenvolvimento de nossa sociedade, foi entregue a Sebastião Faria, que recebeu a homenagem destinada ao prefeito, Antônio Francisco Neto; a Leandro Rosa, em representação a Cláudio Castro e Nicola Miccione; e aos ministros Ronaldo Bento e Victor Godoy.

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou em segunda discussão, nesta quinta-feira (27/10), o Projeto de Lei 3.854/18, da deputada Martha Rocha (PDT), que cria um cadastro estadual de profissionais que prestam serviço de assistência e cuidados domiciliar. A medida segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la.

A medida prevê que o cadastro terá todas as informações referentes à formação técnica e acadêmica destes profissionais, que serão excluídos caso sejam comprovadas práticas de maus-tratos. O texto ressalta que os cuidadores só poderão administrar medicamentos via oral e prescritos por um profissional de saúde.

“Nos últimos anos, temos assistido a diversos casos de violência e abusos contra menores, idosos e deficientes. Muitas dessas violências são praticadas por pessoas que trabalham ou cuidam desses indivíduos, valendo-se da fragilidade apresentada pelas vítimas e pelo fácil acesso a elas. Tentando reduzir esses casos, propomos a criação do referido cadastro”, diz Martha na justificativa do projeto.