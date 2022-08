Visitando escolas

Matéria publicada em 12 de agosto de 2022, 18:56 horas

O vereador Luciano Mineirinho fez várias visitas a escolas durante a semana que está terminando.

Ele foi verificar várias informações sobre problemas, como falta de profissionais.

Segundo Mineirinho, algumas das reclamações realmente procediam e ele as encaminhou ao prefeito Antônio Francisco Neto.

Mineirinho afirmou que o prefeito recebeu bem as informações que ele deu, e que as soluções dos problemas encontrados já estão sendo providenciadas.

Seminário

O Centro de Estudos Ambientais (CEA), na Praia da Chácara, recebeu na tarde desta sexta-feira, 12 de agosto, um seminário organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Angra dos Reis sobre Improbidade Administrativa.

Palestras

O evento contou com três palestras: “Sujeitos da Improbidade Administrativa”, proferida pelo procurador do município do Rio de Janeiro, Rafael Oliveira; “As Alterações na Improbidade Administrativa promovidas pela Lei 14.230/21”, ministrada pelo advogado Mauro Gomes de Mattos, e “Improbidade Administrativa: motivos jurisprudenciais para a edição da Lei 14.230/21”, com o desembargador federal do TRF – 2° Região, Theóphilo Antônio Miguel Filho.

Participantes

O prefeito Fernando Jordão, o procurador-geral do Município, Erick Halpern, e secretários municipais participaram do seminário, ao lado de advogados, servidores públicos, estagiários e do presidente da OAB, Dr. André Gomes.

Parabeniza

– Parabéns à OAB pela iniciativa. Tivemos aqui uma verdadeira aula, com profissionais preparados e isentos palestrando. Foi uma tarde muito enriquecedora – frisou o prefeito Fernando Jordão.

Aniversário

Aconteceu na manhã dessa quinta-feira uma cerimônia em comemoração aos 71 anos do Colégio Naval, na sede da instituição. A solene celebração contou com a presença dos secretários Douglas Ferreira Barbosa, Paulo Fortunato, Eduardo Barbosa e André Pimenta, representando o prefeito da cidade.

Atividades

Para comemorar a data, a instituição preparou uma programação de atividades voltadas para o desenvolvimento da mentalidade marítima, com competições esportivas, cívico-sociais e culturais, que integram a tripulação do Colégio Naval, seus alunos e a sociedade local. A programação festiva, que teve início no dia 6 com a prova de natação Rústica Natatória, irá acontecer entre agosto e setembro.

Presença

– Falar da instituição sem falar da cidade de Angra é impensável. A Marinha do Brasil está presente em Angra dos Reis desde 1914, antes mesmo da criação do Colégio Naval, em 1951. O nosso principal diferencial aqui é ensinar aos nossos jovens os valores que são cultuados pela nossa Marinha. É com muita satisfação que eu compartilho a data de hoje com todos os angrenses. Um feliz aniversário ao Colégio Naval – destacou o comandante do Colégio Naval, capitão de mar e guerra Poppius.

Festa

As comemorações nessa quinta contaram com a execução do Hino Nacional, Hino do Colégio Naval e desfile com marcha dos oficiais. Após as solenidades, foi realizado um coquetel para os convidados com corte do bolo de aniversário.

Vice-almirante

– É um motivo de muita alegria e muita honra estar aqui hoje em Angra dos Reis comemorando os 71 anos de criação do Colégio Naval. A instituição tem uma importância muito grande para a Marinha e para o país, principalmente pelos valores e pela formação que transmite aos jovens que aqui cursam e, a partir do ano que vem, às meninas que aqui também cursarão. O Colégio Naval é um marco para a cidade de Angra dos Reis, com toda a sua tradição e força – comentou o vice-almirante Chaves, diretor de Ensino da Marinha.

História

O Colégio Naval foi estabelecido em 15 de agosto de 1951, na Enseada Batista das Neves, em Angra dos Reis. A instituição, tradicionalmente chamada de “Esperança da Armada”, é responsável por ministrar o curso de Preparação de Aspirantes, onde são ensinadas tanto as disciplinas do ensino médio como as de caráter profissional-naval.