Visitando obra

Matéria publicada em 26 de agosto de 2020, 21:18 horas

A Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro Monte Cristo, em Barra Mansa, está sendo reformada e ampliada.

Os trabalhos começaram em julho após muita cobrança do vereador Wellington Pires junto ao Poder Executivo.

Na manhã desta quarta-feira (26), o parlamentar acompanhou a Comissão de Saúde da Câmara Municipal em uma visita ao local para fiscalizar o andamento da obra.

A comissão é presidida pelo vereador Elias da Corbama e tem como membros os vereadores Marquinho Pitombeira e Vicentinho.

Recursos

A obra está sendo executada por meio de recursos próprios do Município e conta ainda com emenda parlamentar do deputado federal Altineu Côrtes para aquisição de equipamentos e mobiliário. O vereador Wellington lembra que esse é um sonho antigo não só dos moradores do Monte Cristo, mas também dos bairros vizinhos que utilizam os serviços da unidade. “A última reforma aconteceu em 1998 e tínhamos um espaço grande que era pouco aproveitado, as salas eram pequenas e as condições estavam precárias”, ressaltou.

Demandas

Após visitar as obras e verificar que estão cumprindo com o cronograma, que prevê a entrega para outubro, os vereadores estiveram no imóvel onde está funcionando temporariamente o posto de saúde. De acordo com o presidente da Comissão de Saúde, essa é uma das funções realizadas toda semana pelo trio. “Hoje também já percorremos as unidades de saúde dos bairros Santa Lúcia e Goiabal para fiscalizar os trabalhos realizados. Levantamos algumas demandas referentes à equipamentos e falta de consultas médicas e vamos encaminhar à Secretaria de Saúde e continuar acompanhando de perto”, concluiu Elias da Corbama.

Homenagem

A equipe do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), unidade Resende, foi homenageada pela Câmara Municipal, com o recebimento de uma Moção de Louvor, por indicação do vereador Reginaldo Engenheiro Passos (Podemos). A cerimônia aconteceu durante sessão ordinária de ontem. Na ocasião estiveram presentes, representando o órgão, a gerente operacional Maria do Carmo da Silva Drumond Novais, e a coordenadora Patrícia Paes.

Supera

– Quando se reúne uma equipe competente é certo que os frutos a serem colhidos valerão a pena. Mas a equipe do Senai em Resende supera as expectativas e, certamente, vai ainda mais longe. É um orgulho entregar essa moção como prova de meu apreço, consideração e reconhecimento à profissionais tão capazes e dedicados, que fazem a diferença na vida profissional e educacional de todos os seus alunos – disse o vereador, durante a entrega.

Aniversário

No próximo mês, dia 28 de setembro, conforme lembrou Reginaldo, o Senai completará em Resende 39 anos de instalação.

– E é importante salientar que, neste período, este órgão tem se pautado na formação de profissionais qualificados para o desenvolvimento de nossa região, em diversas áreas técnicas. Entre elas, automotivas, mecânica, automação, elétrica, gestão, logística e segurança de trabalho. Creio que, com a entrega desta moção, prestamos uma homenagem muito justa ao órgão, sempre muito empenhado na qualificação do mercado de trabalho, principalmente com relação a nossos jovens – analisou o parlamentar, lembrando que a capacidade anual de atendimento da unidade local é de 6 mil matrículas.

Fortalece

Com o crescimento da indústria na região, o Senai argumenta que vem fortalecendo a parceria com empresas, adequando sua metodologia de ensino à necessidade dos processos produtivos. Seu corpo docente conta com 44 colaboradores, entre eles 27 instrutores, três pedagogas e dois técnicos em Educação.

– E é importante dizer que a unidade Resende se destaca como medalhista na Olimpíada do Conhecimento, um dos instrumentos de avaliação e aperfeiçoamento permanente das ações educativas da Firjan/Senai Rio (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) –, sempre mantendo boas colocações – informou.

Violência

O deputado estadual Waldeck Carneiro está propondo um projeto sobre a comunicação de ocorrências ou de indícios de violência doméstica e familiar nas dependências de condomínios residenciais durante a quarentena. “Há necessidade da adoção de medidas emergenciais que protejam essas pessoas e garantam, ao máximo, sua integridade física”, afirma o parlamentar.

Urgência

No PL, as ocorrências – ou indícios – de casos de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência ou pessoas idosas, constatados em unidades condominiais ou demais dependências de condomínios residenciais, durante períodos de quarentena ou isolamento social, deverão ser imediatamente comunicados à autoridade policial ou ao órgão de segurança especializado.

Responsáveis

A comunicação deverá ser feita, preferencialmente, por síndicos ou outros administradores condominiais, sem prejuízo de notificações feitas por outras pessoas pelos canais oficiais. A comunicação deverá ser feita por telefone, nos casos de ocorrência em andamento, e por escrito, nas demais hipóteses, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a ciência do fato, contendo informações que possam contribuir para a identificação da possível vítima e de seu agressor.