Visitando obras

Matéria publicada em 30 de junho de 2020, 20:43 horas

Na manhã desta terça-feira (30), o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, caminhou pelos bairros da Nova Angra e da Banqueta, vistoriando obras que nessas localidades.

Ao lado dos secretários de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Cláudio de Lima Sírio, Obras, Alan Bernardo, e de Segurança Pública, Douglas Ferreira Barbosa, o prefeito andou pela Avenida Itaguaí – Nova Angra – e também visitou a localidade da Banqueta, sempre conversando com os moradores sobre o que estava sendo efetuado pela prefeitura.

Na Avenida Itaguaí, várias obras de drenagem e asfaltamento estão sendo feitas no intuito de impedir que os moradores sofram principalmente com inundações e enchentes, problemas que aconteciam com certa frequência.

– Essa obra é maravilhosa. Eu creio que, no nosso bairro, as pessoas estão ficando muito satisfeitas – diz a moradora Valentina Cortezzi.

No ponto final da Banqueta – Rua Lírio do Vale –, o prefeito analisou o serviço de drenagem e pavimentação – seis mil m² de asfalto – que está sendo executado na comunidade, com o objetivo de levar mais qualidade de vida àqueles que vivem e se locomovem pelo bairro.

– Estou aqui acompanhando essa obra importante, vendo esse trabalho sendo realizado não só na Banqueta, mas na Nova Angra, oferecendo melhorias à população – declara Fernando Jordão.

O prefeito e os secretários ainda visitaram o condomínio Vale da Banqueta. Lá, vistoriaram obras referentes a duas unidades de saúde (ESF’s), uma creche com capacidade para receber 350 crianças e uma escola com 12 salas de aula.

– São quatro obras importantes aqui. Dois postos de saúde, sendo que um a prefeitura já vai entregar à população, a creche para as crianças e a nova escola, que já está com a primeira laje. Vamos atender a essa importante comunidade, que tem muitas mães e crianças. Essa é uma região linda, que merece a atenção da prefeitura – conclui o prefeito.