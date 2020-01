Visitando prefeitos

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2020, 20:30 horas

O Subsecretário de Saúde do estado, Bruno Marini, responsável pela política estadual na Prevenção à Dependência Química, visitou nesta quinta-feira (9), prefeitos da região visando parceria e implantação de projetos voltados à prevenção ao uso de álcool e outras drogas.

***

Na primeira rodada de visitas, Marini esteve na cidade de Porto Real com o Prefeito Ailton Marques, em Resende com o Prefeito Diogo Balieiro e em Volta Redonda com o Prefeito Samuca.

***

Os prefeitos elogiaram a inciativa e se colocaram à disposição para participarem das ações propostas que consiste na capacitação dos novos Conselheiros Tutelares e Prevenção nas escolas com alunos do segundo seguimento do ensino fundamental.

***

Nos próximos dias Bruno irá visitar os demais municípios da região e a partir daí anunciar o início dos trabalhos.

Tomógrafo

O deputado estadual Gustavo Tutuca anunciou nas suas redes sociais que Barra do Piraí receberá o tomógrafo móvel na próxima semana. O equipamento chega na próxima segunda-feira (13/01) e fica até sexta-feira (17/01), diminuindo a demanda pelos exames no município.

“Temos feito um trabalho próximo aos municípios, ajudando nas questões junto ao Governo do Estado. Levar este tomógrafo para Barra do Piraí é mais uma conquista deste trabalho”, finalizou Tutuca.

Janeiro branco

Uma parceria entre a Santa Casa de Misericórdia e a Prefeitura de Barra Mansa possibilitou que a campanha ‘Janeiro Branco’ seja intensificada no município. Nesta quinta-feira (09), representantes dos programas da Assistência Social do hospital e da Secretaria Municipal de Saúde e se reuniram no Espaço Reviver, para discutir as propostas e a ideia de ampliar a abordagem do tema em toda a rede de saúde do município. A iniciativa visa conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com o bem-estar mental.

Ação

A proposta de ação central ficou definida para dois momentos, o primeiro acontecerá no dia 23 de janeiro, na entrada principal da Santa Casa. Na ocasião, profissionais da unidade e da Secretaria de Saúde promoverão uma manhã com distribuição de panfletos informativos, orientação com psiquiatra e psicólogo e atividade física. Já no dia 30, a atividade acontecerá nos mesmos moldes, na Praça da Igreja Matriz de São Sebastião, no Centro.

Parceria

De acordo com a assistente social da Santa Casa de Barra Mansa, Sabrina Valente, essa parceria entre o hospital e o Poder Público marca um importante momento para a saúde pública, não apenas do município, mas também da região. “A Santa Casa atende, não apenas os munícipes de Barra Mansa, mas também de diversas outras localidades da região. Por isso vimos a importância em unir forças com a prefeitura e garantir dois momentos de troca de informação com as equipes do Nasf e do Caps, na sala de espera. Dia 27, de manhã, no ambulatório do SUS e a tarde na enfermaria da pediatria. Isso, com certeza, ajudará no autoconhecimento pessoal”, disse.

Objetivos

A coordenadora do programa de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas, Maria Elvira da Cunha, falou sobre os objetivos da campanha. “Dar evidência à campanha e trabalhar para que as pessoas revejam o que, de fato, garantem a elas prazer e serenidade é um dos focos dessa iniciativa. Isso permite que quem estiver ouvindo a mensagem, analise esses paradigmas e evite um processo de adoecimento emocional”, explicou.

Abordagem

A coordenadora do Nasf Mayara Maia explicou que desde o começo da semana os psicólogos do núcleo estão abordando o tema nas salas de espera dos postos de saúde do município. “A proposta em falar sobre esse tema nas unidades de saúde é de levar informação que possa resultar na reflexão e troca de experiência. Infelizmente ainda há muitos tabus que precisam ser quebrados, por isso a importância em falar sobre o assunto”, refletiu.

Campanha

Apesar de ainda ser pouco falado, o Janeiro Branco é uma campanha criada e promovida por psicólogos, com o propósito de convidar a população a discutir a importância do cuidado com a saúde mental, em busca de mais felicidade e qualidade de vida. O mês de janeiro foi escolhido, pois representa simbolicamente e culturalmente um mês de renovação de esperanças e projetos na vida das pessoas.