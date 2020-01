Matéria publicada em 15 de janeiro de 2020, 22:29 horas

A Câmara Municipal de Volta Redonda está em recesso, mas os vereadores continuam trabalhando.

***

Nesta quarta (15), o vereador Maurício Pessôa esteve no palácio 17 de Julho.

***

Ele foi encontrado pelo repórter da coluna quando deixava o local.

***

Mesmo nas escadas de acesso ao palácio, prosseguia conversando com o Assessor Parlamentar da prefeitura, Mateus Gusmão.

Contra incêndio

O programa de aprimoramento de técnicas e ações preventivas contra incêndios para servidores do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) será criado no Estado do Rio. O objetivo é treinar ao menos 20% do efetivo do órgão em cursos de prevenção contra incêndios. O programa é proposto pela lei 8.704/2020, do deputado Alexandre Knoploch (PSL), que foi sancionada pelo governador em exercício, Cláudio Bomfim de Castro e Silva, e publicada pelo Diário Oficial do Executivo nesta quarta-feira (15/01).

Curso

O curso será oferecido para voluntários e, caso não sejam em número suficiente, a administração do Degase poderá indicar os participantes. O edital para o curso deverá ser regulamentado pelo Governo do Estado. “O departamento não possui em suas unidades aparato para evitar incêndios, o que pode causar tragédia já que também não há preparo entre os agentes na prevenção de sinistros”, justificou o autor da lei.

Proibido

A lei 8.699/2020, de autoria do deputado Renato Cozzolino (PRP), proíbe a utilização dos termos “cartório” e “cartório extrajudicial” como descrição do trabalho de despachantes. A medida foi sancionada pelo governador em exercício, Cláudio Bomfim de Castro e Silva, e publicada pelo Diário Oficial do Executivo, nesta quarta-feira (15/01).

Penalidade

A norma determina que, em caso de descumprimento, os infratores estejam sujeitos à advertência seguida de multa de R$ 3,4 mil, que será dobrada em caso de reincidência. As multas serão revertidas para o Fundo Especial para Programas de Proteção e Defesa do Consumidor (Feprocon), e os despachantes terão até 90 dias para se adaptarem.

Justifica

“Atualmente, diversas empresas e pessoas físicas definem seus serviços como sendo estritos de cartório extrajudicial, sem, no entanto, possuírem delegação competente para isso. Essa é uma prática que confunde a população, que precisa desses serviços”, justificou o autor da lei.

Sinal fechado

A Prefeitura de Barra Mansa está renovando os sinais das vias públicas, a iniciativa é um serviço do governo municipal executado através da Secretaria de Ordem Pública. A troca iniciou nesta semana e o primeiro local a receber um novo modelo de semáforo foi a Avenida Domingos Mariano. O secretário de Ordem Pública, Luiz Furlani, informou o objetivo da manutenção. “Com este serviço vamos melhorar a eficiência nos sinais de trânsito que afeta diretamente a mobilidade e segurança no trânsito de pedestres e motoristas na cidade”, frisou Furlani.

Demora

O secretário ainda ressaltou o tempo que não havia uma intervenção nos equipamentos e que nesta gestão esta sendo colocados em prática. “Por mais de 15 anos os sinais apresentam problemas constantemente e a secretaria de Ordem Pública iniciou a reforma e o reparo dos sinais de trânsito na cidade”, destacou.

Locais

Além da Avenida Domingos Mariano, outras áreas do município passarão pelas mudanças promovidas pela secretaria. A meta é realizar os reparos em todos os sinais do Centro da cidade. Nesta quarta-feira (15) os serviços foram efetuados nas imediações da Rua Albo Chiesse.