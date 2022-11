Matéria publicada em 31 de outubro de 2022, 18:31 horas

O Detran.RJ vai realizar, no mês de novembro, vistorias itinerantes de veículos em 17 municípios do interior fluminense. O formato móvel evita que os motoristas tenham de se deslocar a outras cidades para fazer os serviços relacionados a veículos, oferecendo mais comodidade a moradores dessas regiões.

***

Para utilizar o serviço, basta realizar o agendamento pelo site (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, (21) 3460-4041 e (21) 3460-4042.

***

Nas vistorias itinerantes, os donos de veículos têm à disposição os serviços de transferência de propriedade, transferência de jurisdição, transferência de município, alteração de características, inclusão de GNV, licenciamento anual, baixa/inclusão de alienação, mudança de cor, mudança de endereço, retificação de dados, primeira licença, emplacamento e troca de placa para Mercosul, entre outros.

***

Os municípios da região listados no cronograma do Detran são Pinheiral (10/11) e Quatis (11/11).

Empresas surgindo

Em julho, 168.993 negócios foram criados no Sudeste do país, de acordo com o Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian. No comparativo com o mesmo mês do ano passado, o índice revelou queda de 8,9%. A região fica em primeiro lugar, seguida pela Sul (61.741) em relação ao número de novas empresas. Em sequência estão a Nordeste (55.940), Centro-Oeste (30.621) e Norte (15.903).

Expressiva

Para o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, mesmo assim, a quantidade de novos empreendimentos é expressiva. “O empreendedorismo, principalmente durante a pandemia, foi uma ótima ferramenta para criar ou complementar rendas. Agora, aos poucos as pessoas têm conseguido voltar a trabalhar sem ter que abrir o próprio negócio, como mostra a queda nos níveis de desemprego do país. De todo modo, empreender ainda é um objetivo para muitos”.

Por estado

Por unidade federativa é possível observar que a maior parte dos novos negócios pertencem ao Estado de São Paulo (99.345). Em sequência estão: Minas Gerais (34.790), Rio de Janeiro (27.556), Paraná (23.846) e Rio Grande do Sul (19.988).

Serviços

O segmento de Serviços é a principal escolha dos empreendedores e contempla 231.796 novas empresas dentro do total registrado. O setor do Comércio é responsável pela abertura de 75.484 negócios e o de Indústria 22.362, restando 3.556 empresas na categoria “Demais”.

Tipo de negócio

A análise por natureza jurídica, ainda em julho deste ano, revelou que 253.624 negócios criados foram microempreendedores individuais (MEIs), 62.003 Sociedades Limitadas, 10.494 Empresas Individuais e 7.077 fazem parte da categorização Demais.

Metodologia

Para o levantamento do Nascimento de Empresas foi considerada a quantidade mensal de novas empresas registradas nas juntas comerciais de todas as Unidades Federativas do Brasil, bem como a apuração mensal dos CNPJs consultados pela primeira vez à base de dados da Serasa Experian.

Empregos no setor de serviços

O total de empregos no mês de setembro de 2.022 no CAGED (cadastro geral de empregados e desempregados) publicado, o setor de serviços obteve um saldo positivo de 122.562 mil ou seja 44% dos empregos formais. O Brasil passou a ter 278.085 mil trabalhadores com carteira assinada a em setembro de 2.022. No mês os dados divulgados pelo Caged a houve saldo positivo na geração de vagas nos cinco grandes grupos de atividades pesquisados. O desempenho foi novamente puxado pelo setor de serviços no mês, com a criação de 122.562 postos formais.

Mercado em alta

O número de postos de trabalho com carteira assinada superou a marca de 51,6 milhões pela primeira vez. Recuperação foi comandada pelos serviços, que foram responsáveis por 1 em cada 2 das novas vagas criadas em 2022.

Formalização

Enquanto o emprego formal continua mostrando alta no terceiro trimestre (CAGED e PNADC), o setor informal perdeu força nos últimos dois meses, o que pode representar os primeiros sinais de uma desaceleração do mercado de trabalho.

Salários

Por outro lado, os salários continuam a aumentar de forma constante, empurrando a massa salarial real para cima. No segundo trimestre de 2022, o rendimento médio do trabalho no setor de serviços alcançou R$ 2.930,59. Os salários pagos nos serviços foram 13,8% superior à média da economia e 14,6% maiores que os da indústria de transformação.