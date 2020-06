Volta Redonda tem nova secretária municipal de Saúde

Matéria publicada em 5 de junho de 2020, 18:18 horas

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, nomeou nesta sexta-feira, dia 5, as novas secretária e subsecretária de Saúde do município.

Assume a SMS a enfermeira Flávia Lipke, que atuava na pasta como coordenadora da Divisão de Média Complexidade.

Flávia Lipke é especialista em Saúde Pública com MBA em Gestão em Saúde e Acreditação Hospitalar.

A subsecretaria de Saúde será assumida pela enfermeira Milene de Paula, que atua na linha de frente no combate a Covid-19.

Milene era diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da SMS. Ela é especialista em Ciências da Saúde e Meio Ambiente e Estratégia da Saúde da Família.

Verbas federais

O deputado federal Delegado Antonio Furtado esteve com o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, para dar a notícia de que mais R$1 milhão em recursos para investimentos na saúde foram destinados para o município. A verba faz parte da ajuda que o parlamentar tem destinado as cidades da região para o combate ao Covid-19. O trabalho, em parceria com a Marcia Cury, tem ajudado a identificar os principais problemas e necessidades para o combate à pandemia.

Preocupação

– Tenho uma preocupação muito grande com as pessoas da nossa região e por isso busco, sempre, maneiras de ajudar. As verbas para os municípios auxiliam na compra para equipamentos de proteção individual e ampliação do número de leitos nos hospitais. Juntos vamos vencer essa pandemia – destacou o parlamentar.

Soma

Com a nova verba destinada a Pinheiral, a cidade contabiliza quase R$2 milhões em recursos destinados, pelo deputado Delegado Antonio Furtado, para o combate ao novo Coronavírus. Em 2019, o município já havia recebido mais de R$1milhão para serem investidos em educação, desenvolvimento regional e saúde.

Responsabilidade

– Temos muita responsabilidade com o dinheiro público. As verbas destinadas pelo deputado estão sendo utilizadas de maneira consciente e ajudado no projeto de melhoria de qualidade de vida da nossa população. Estamos construindo uma Unidade Básica de Saúde da Família, no Varjão, trocando as lâmpadas antigas dos postes por lâmpadas de led e revitalizando vários espaços públicos – mostrou o prefeito Ednardo Barbosa.

Creches

Outra preocupação da cidade de Pinheiral é a construção de novas creches para que seja possível auxiliar as mulheres, com filhos, que precisam trabalhar e não têm com quem deixar as crianças.

Importância

– Construir creches é uma ação muito importante. Muitas mulheres precisam trabalhar para sustentar suas famílias e esbarram no problema de não ter onde deixar os filhos. Ter um local preparado para as crianças é dar segurança para essas mães fazerem suas atividades com a certeza que os filhos estarão bem cuidados – afirmou o deputado.

Boletim

O boletim virtual criado pela Prefeitura de Resende para divulgar os números da Covid-19 no município precisa ser adaptado. O alerta foi feito pelo vereador Tiago Forastieri (PSC) por meio de uma indicação verbal que foi aprovada de forma unânime pela Câmara esta semana. A proposta teve cópia enviada à Prefeitura para estudos de viabilidade.

Crítica

“O boletim consiste em uma imagem contendo a quantidade de casos registrados, mortos, curados etc que é divulgada nas rede sociais da Prefeitura. É um formato muito informativo e que facilita assimilação rápida das informações pelo público em geral, mas impede que as pessoas com deficiência visual tenham acesso a esses dados por conta própria, ou seja, exclui essa parcela da população”, explica o parlamentar.

Aplicativos

Ele lembra que os deficientes visuais utilizam aplicativos ou sistemas disponíveis no celular ou computador que transformam textos em áudio para acessar as redes sociais, e que as imagens precisam acompanhar uma descrição para que esse público tenha acesso ao seu conteúdo. “Para que a mensagem alcance a todos, é preciso que os boletins passem a incluir uma descrição dos dados mostrados na imagem. É uma medida muito simples, sem custo e indispensável para garantir a acessibilidade dessas publicações”, ressalta.