Voltando a conversar

Matéria publicada em 13 de maio de 2022, 20:01 horas

Os representantes do Sindicato dos Metalúrgicos e da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) retomaram as negociações do acordo coletivo, nesta sexta-feira (dia 13).

Os encontros estavam suspensos desde a rejeição da proposta mais recente da empresa.

Já o Sindicato dos Metalúrgicos chegou a falar em greve esta semana.

Há informações de que a CSN pretende manter a proposta de abono de 1,9 salário, correspondendo a 76% do Target, relativo ao exercício de 2021.

A possibilidade de melhoria seria nas condições do valor do cartão alimentação, com direito a cargas extras.

Até o fechamento desta edição, não havia informações sobre o resultado da reunião.

Palestrando

Representantes do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis (Angraprev) realizaram na última quarta-feira, 11, uma palestra em Belo Horizonte (MG), a convite do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg). O instituto estadual mineiro vem fazendo um trabalho de reestruturação de seu setor de Investimentos e convidou os gestores angreses pelo fato de, atualmente, o Angraprev ser reconhecido como uma referência nacional, principalmente na área de benchmarking, que pode ser definido como uma análise da área de atuação e a seleção, a partir dessa análise, das melhores práticas usadas por empresas de um mesmo setor e que podem ser adotadas e replicadas no seu empreendimento.

Pesquisa

– O estado de Minas Gerais vem fazendo pesquisas de mercado, mapeando os melhores institutos de previdência do Brasil, e o Angraprev se encontra em uma colocação muito boa no ranking de benchmarking. Destaca-se o fato de Angra dos Reis ter conseguido triplicar seus investimentos nos últimos quatro anos – explicou Luciane Rabha, presidente do Angraprev.

Gestão

A presidente e representantes do Comitê de Investimentos do instituto falaram sobre gestão e investimento. Eles destacaram a importância da parceria entre o regime próprio de previdência e o governo municipal e da aplicação correta e também diversificada dos investimentos, combinando os mais arrojados com os mais conservadores, de modo que estes últimos possam cobrir os investimentos de alto risco quando necessário, em alguma eventualidade.

Pró-gestão

– Um fator crucial para que possamos fazer essas movimentações de investimentos é o Pró-Gestão, que aumenta a nossa exposição em renda variável – destacou a presidente, no instituto mineiro, em BH, referindo-se ao selo nível 2 do Pró-Gestão, obtido pelo Angraprev no ano passado, após o cumprimento de uma série de exigências.

Credibilidade

A certificação no Pró-Gestão, como explicaram a presidente e o Comitê de Investimentos, possibilita maior credibilidade e aceitação perante outras organizações, o que se converte em maior possibilidade de movimentação no mercado e ampliação de investimentos. O Angraprev segue em processo para aquisição do selo nível 3 do Pró-Gestão, no cumprimento de requisitos.

Satisfação

Luciane Rabha destacou também a satisfação de ver que Angra, além de referência no turismo e outros setores, vem se tornando também um referencial no setor previdenciário.

Dia da mulher

A vice-prefeita de Pinheiral,Sediene Maia, participou na quinta-feira, 12, a convite da primeira dama do Estado do Rio de Janeiro, Analine Castro, do evento “As Jeronymas” em comemoração ao Dia Nacional da Mulher. O encontro, que reuniu dezenas de mulheres de vários setores e profissões na e sala Cecília Meireles, contou também com a presença da secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Pinheiral, Patrícia Rivello.

Roda de conversa

Mediado pela primeira dama, a segunda edição de “As Jeronymas” constou de uma roda de conversa com a participação de três delegadas da Polícia Civil, uma major da Polícia Militar, Jornalistas, advogadas, secretária estadual de Cultura, Danielle Barros, uma atriz, sub-secretários de governo, uma professora de História de Minas Gerais e uma mulher trans representando a luta LGBTQI+. O evento reuniu ainda na plateia, prefeitas e vice-prefeitas, médicas, advogadas, professoras, pedagogas, representantes de movimentos sociais e pessoas de outras atividades.

Homenagem

O evento recebeu o nome de ‘As Jeronymas’, em homenagem a enfermeira Jerônyma Mesquita, mulher vitoriosa que lutou por causas legais e sociais em benefício das mulheres, primeira líder feminina brasileira cujo Dia Nacional da Mulher, celebrado em 30 de abril, foi criado em reconhecimento a sua trajetória.

Opinião

– Foi um evento extremamente relevante. Mulheres de diversos saberes e viveres dividiram suas experiências relatando seu cotidiano, projetos e trajetória profissional. Relatos de desafios e conquistas serviram como incentivos para superação das adversidades que nós mulheres ainda enfrentamos, numa sociedade culturalmente preconceituosa – destacou a vice-prefeita Sediene Maia.