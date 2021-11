Morre jornalista Cristiana Lôbo

Morreu nesta quinta-feira, 11, a jornalista e colunista de política Cristiana Lôbo, que veio a óbito em decorrência de um mieloma múltiplo, do qual se tratava havia alguns anos, agravado por uma pneumonia contraída nos últimos dias.

A jornalista tinha 63 anos e estava internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Cristiana atuou no jornalismo por mais de 30 anos. Começou a carreira cobrindo a política do estado de Goiás, até se mudar para Brasília.

* Com informações de O Globo