Aeroportos: Super feriado coloca quase 300 voos extras no ar

País – Para quem esperava um bom motivo para arrumar as malas e cair na estrada — ou melhor, nos céus — abril chegou com presente duplo. A combinação dos feriados da Semana Santa e de Tiradentes vai formar um raro feriadão estendido e o turismo nacional já sente os ventos favoráveis. Entre os dias 17 e 21 de abril, companhias aéreas como Azul, GOL e LATAM vão operar 288 voos extras, com mais de 35 mil novos assentos disponíveis.

O destino mais disputado? O Nordeste, é claro — com sua mistura irresistível de sol, mar e cultura. Mas não são apenas os que buscam descanso que vão embarcar: o período também atrai devotos e fiéis em busca de cidades com forte tradição religiosa, como Juazeiro do Norte (CE), que deve receber milhares de visitantes durante a Semana Santa.

A Azul lidera a expansão, com 121 voos adicionais para cidades como Recife, Natal, Maceió e Fortaleza. A LATAM reforça sua operação com 76 voos extras, mirando destinos como Florianópolis, João Pessoa e Aracaju. Já a GOL vai adicionar 80 novas rotas, incluindo Salvador, Vitória e Goiânia na lista.

Movimentação nos destinos mais procurados

Centro-Oeste: Brasília

A Inframerica, concessionária que administra o aeroporto de Brasília, maior hub do país, estima que entre os dias 16 e 22 de abril circulem pelo terminal aproximadamente 285 mil passageiros. Para atender à demanda, as companhias aéreas pediram 19 voos extras, que somarão, nos dias de feriado, cerca de 2 mil pousos e decolagens.

Nordeste: Recife, Maceió e João Pessoa

Administrados pela concessionária Aena, os aeroportos de Recife, Maceió e João Pessoa esperam movimentação extra no feriado. Segundo a Aena, a capital pernambucana tem 1.138 voos previstos e 182.194 assentos ofertados. Na capital de Alagoas serão 300 pousos e decolagens, com uma oferta de 52.208 assentos. Já em João Pessoa, passarão 182 voos com 32.648 passageiros.

Sudeste: São Paulo (Guarulhos) e Rio de Janeiro (Galeão)

Recordista de voos no país, o aeroporto de Guarulhos deve receber, de quinta a segunda, 700 mil passageiros. Desses, 440 mil devem embarcar em voos domésticos, como para Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre. Outros 260 mil passageiros devem circular pelo terminal, conectando-se a 54 destinos ao redor do mundo, entre eles Santiago, Buenos Aires e Madrid.

No Rio de Janeiro o feriado vai durar ainda mais — 6 dias no total — por conta do feriado de São Jorge, na quarta-feira (23). Sendo assim, o aeroporto Tom Jobim, administrado pelo RIOGaleão, deve ter uma movimentação de 364 mil passageiros embarcando e desembarcando em 2.293 voos.

Sul: Porto Alegre

O principal aeroporto do sul do Brasil, de Porto Alegre, terá 449 voos durante o feriado prolongado, sendo 8 extras. A movimentação de passageiros por lá deve chegar a 57.673. Turistas que ficam na capital ou seguem para destinos da serra, como Gramado e Bento Gonçalves.

Orientações

Em todos os aeroportos do país, as concessionárias orientam os passageiros a chegarem ao aeroporto com antecedência de, no mínimo, duas horas para voos nacionais e três para internacionais. Eles também reforçam o uso de aplicativos das companhias aéreas para facilitar o check-in. Além disso, é importante que o passageiro fique atento ao status dos voos nos monitores espalhados pelos terminais. Com informações do Brasil 61.