Agentes das forças de segurança começam a ser vacinados no DF

Matéria publicada em 5 de abril de 2021, 09:47 horas

Brasília- Uma nova leva de profissionais começarão a ser vacinados a partir de hoje (5) no Distrito Federal. Ao todo, 2.237 doses foram reservadas para imunizar servidores das polícias Militar, Civil e Federal, Detran, Corpo de Bombeiros, além de policiais do sistema penitenciário, policiais rodoviários federais que atuam no DF e dos órgãos que apoiam o decreto das medidas restritivas do governo do Distrito Federal.

As doses serão distribuídas proporcionalmente de acordo com o efetivo de cada órgão, conforme decidido durante as reuniões envolvendo as secretarias de Segurança Pública e de Saúde, acompanhadas por representantes das corporações que serão atendidas.

“A organização e postos para aplicação das doses serão definidos de acordo com o plano interno de cada órgão e deverá levar em conta critérios como idade e maior exposição ao risco de contágio e transmissão”, informou por meio de nota o Governo do Distrito Federal.

Fonte Agência Brasil*