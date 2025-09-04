sexta-feira, 5 setembro 2025
Anvisa proíbe venda de anel que promete medir glicose

Agência alerta que medidores sem agulha não têm eficácia comprovada e representam risco à saúde

by alice couto

País – A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de alguns medidores de glicose que prometem medir os níveis de açúcar no sangue, oxigênio e atividade cardíaca por meio de um anel, sem necessidade de perfuração do dedo. Segundo a agência, os produtos não possuem eficácia comprovada nem registro sanitário.

Entre os itens proibidos estão: Anel para Acupressão Glucomax, Glicomax, Glucomax e Glucomax Pro. A medida inclui a proibição de fabricação, importação, distribuição, manipulação, propaganda e uso dos dispositivos.

A Anvisa alerta que os produtos estavam sendo vendidos em diversos sites de comércio eletrônico e divulgados em redes sociais, como Instagram, Facebook e TikTok, muitas vezes utilizando imagens de pessoas famosas para enganar os consumidores.

Orientações da Anvisa

Produtos sem registro ou regularização não garantem qualidade, segurança ou eficácia, representando riscos à saúde. Denúncias sobre produtos irregulares podem ser feitas à Anvisa, pela Ouvidoria ou pelo telefone 0800 642 9782. Com informações da Agência Brasil.

