Aos 69 anos, morre o jornalista Arthur Xexéu

Matéria publicada em 27 de junho de 2021, 20:55 horas

Rio de Janeiro – No início da noite deste domingo, dia 27, a Globonews confirmou a morte do jornalista e escritor Arthur Xexéu, de 69 anos. De acordo com a jornalista Maria Beltrão, o colunista descobriu um linfoma não Hodgkin há duas semanas e estava em tratamento, mas não resistiu. Ainda segundo Maria, na última sexta-feira, dia 25, Xexéu chegou a sofrer uma parada cardíaca.

O jornalista era colunista do jornal O Globo e comentarista de cultura da GloboNews. Entre os seus livros estão “Janete Clair: a usineira de sonhos”, “O torcedor acidental (crônicas)” e “Hebe, a biografia”. Xexéu também teve passagens por “Veja” e “Jornal do Brasil” e desde 2015 participava da transmissão do Oscar na Globo.