Bolsonaro rebate críticas sobre ações de combate à pandemia e queimadas

Matéria publicada em 22 de setembro de 2020, 14:17 horas

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro iniciou seu discurso, na manhã desta terça-feira, 22, na abertura da 75ª edição da Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU), falando da pandemia do novo coronavírus, da crise do desemprego provocada pela doença e sobre as ações de sua gestão sobre o meio ambiente, sobretudo com relação às queimadas que vêm ocorrendo na Amazônia e no Pantanal. E com críticas à parte da imprensa que, nas suas palavras, politiza a covid-19 e quase levaram o “caos social ao País”.

Na abertura do discurso, feito em vídeo já gravado – pois em razão da pandemia novo coronavírus, este ano, pela primeira vez, o encontro da ONU está sendo realizado, em parte, virtualmente -, Bolsonaro disse a covid-19 ganhou a atenção do mundo e lamentou as mortes. “Falei em meu País que o vírus e o desemprego deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade”, justificou, nas críticas que sempre fez às medidas de restrição e à quarentena imposta pelos gestores estaduais e municipais.

Segundo o mandatário, decisão judicial deu a governadores poderes durante a pandemia. E criticou parcelas da imprensa que nas suas palavras “politizou o vírus”, disseminando o pânico entre a população sob o lema fiquem em casa porque a economia a gente vê depois e quase levaram o “caos social ao País”. Contudo, sua gestão “de forma arrojada implementou várias medidas econômicas” que evitaram o mal maior, como o auxílio emergencial.

Na listagem das ações de sua gestão para o combate à pandemia, além do auxílio emergencial em parcelas que somam cerca de mil dólares para mais de 65 milhões de pessoas, Bolsonaro citou ainda a destinação de mais de US$ 100 bilhões para ações de saúde, socorro a pequenas e microempresas; a assistência a mais de 200 mil famílias indígenas com produtos alimentícios e prevenção à covid-19 e a destinação de US$ 400 milhões para pesquisa, desenvolvimento e produção da vacina de Oxford no Brasil.

Meio Ambiente

Em discurso gravado para Assembleia-Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro rebateu críticas sobre a forma como o governa lida com a questão ambiental. O chefe do Executivo brasileiro afirmou que o País é vítima de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. “A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e impatrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil”, afirmou, para emendar:

“Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente, nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas”, disse.

Bolsonaro afirmou que mantém uma política de “tolerância zero” para crimes ambientais. “Juntamente com o Congresso Nacional, buscamos a regularização fundiária, visando a identificar os autores desses crimes”, acrescentou. O mandatário admitiu dificuldades no combate aos crimes ambientais na região por causa do extenso território da Amazônia e destacou que o governo trabalha para ampliar e aperfeiçoar “o emprego de tecnologias” e operações no local.

O presidente comentou ainda as queimadas no Pantanal, que já atingiram 15% da região, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), destacando razões para os incêndios. “As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local, somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição”.

Óleo

Bolsonaro citou ainda a mancha de óleo que atingiu a costa brasileira no ano passado e a atribui à Venezuela. “Em 2019, o Brasil foi vítima de um criminoso derramamento de óleo venezuelano, vendido sem controle, acarretando severos danos ao meio ambiente e sérios prejuízos nas atividades de pesca e turismo”, disse.

O chefe do Executivo ressaltou que o País respeita a liberdade de navegação estabelecida em convenção da ONU, mas que “as regras de proteção ambiental devem ser respeitadas e os crimes devem ser apurados com agilidade”.

Homem do campo

No discurso, por vídeo, na abertura da 75ª edição da Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU), o presidente Jair Bolsonaro destacou que apesar da crise mundial, a produção rural no Brasil não parou. “O homem do campo trabalhou como nunca, produziu, como sempre, alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas. O Brasil contribuiu para que o mundo continuasse alimentado”, disse. Ele citou que caminhoneiros, marítimos, portuários e aeroviários mantiveram ativo todo o fluxo logístico para a distribuição interna de produtos e alimentos e também para a exportação.

“Nosso agronegócio continua pujante e, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta”, disse, voltando às críticas de que “mesmo com todas essas iniciativas, o Brasil é vítima de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal”.