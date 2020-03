Brasil tem em São Paulo a primeira morte por coronavírus

Matéria publicada em 17 de março de 2020, 10:51 horas

São Paulo – A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo registrou o primeiro caso de morte de uma vítima por coronavírus. Um homem, de 62 anos, que tinha hipertensão, diabetes e prostatite (inflamação da próstata), e com a infecção do coronavírus, se agravou e o levou a óbito.

Ainda não há detalhes se a vítima viajou ao exterior ou se teve contato com alguém contaminado no Brasil.

Esse também foi o primeiro óbito registrado no Brasil.

De acordo com a Secretária Estadual de Saúde, o estado de São Paulo tem 152 casos confirmados do Covid-19 (novo coronavírus).