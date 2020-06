Campanha contra trabalho infantil na pandemia é lançada no Rio

A campanha foi lançada com a música Sementes, dos artistas Emicida e Drik Barbosa. “Dignidade é dignidade, não se negocia”, diz a letra em determinado momento da canção.

Até as 7h30 de hoje (11), o vídeo da música já registrava mais de 370 mil visualizações no Youtube.

Para a diretora da Amatra1, Gloria Mello, é importante dar uma maior visibilidade à situação das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no país. “A fim de que a sociedade, principalmente em momentos de crise como este, atue para superar as desigualdades que agravam as vulnerabilidades da infância”, afirmou.

O Dia Mundial contra o Trabalho Infantil é celebrado nesta sexta-feira (12). No mesmo dia, será realizado um seminário via internet (com transmissão pelo canal do Tribunal Superior do Trabalho no Youtube, a partir das 17h) e será instalada a iluminação do monumento do Cristo Redentor com a cor azul em homenagem à data, às 19h.

Também estão previstas rodas de conversas virtuais com especialistas até o dia 23. Segundo a Amatra1, o trabalho infantil é toda forma de atividade laboral realizada por crianças e adolescentes com menos de 16 anos. Jovens a partir de 14 anos podem atuar – com restrições – como aprendizes.