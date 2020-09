Cartilha digital destinada à motociclistas é lançada pelo Detran

Matéria publicada em 26 de setembro de 2020, 12:41 horas

Rio- No Dia Nacional do Trânsito, comemorado na sexta feira, 25, o Detran-RJ lançou uma nova ferramenta de trabalho que vai auxiliar quem trabalha com serviços de delivery.

Trata-se de uma cartilha digital com orientações destinadas aos motociclistas profissionais, fundamentais para a estratégia coletiva de isolamento social.

Segundo o presidente Detran-RJ, Marcello Braga Maia, a cartilha traz orientações gerais de prevenção do vírus, como higienizar corretamente guidon e capacete, dicas essenciais para a classe que arrisca a própria saúde na tarefa de levar e trazer inúmeros pedidos e encomendas diariamente. O material está disponível para download na página do órgão, através do link https://bit.ly/36kojmj.

O representante do Detran-RJ ressalta que o lançamento da cartilha fecha as ações do departamento na Semana Nacional de Trânsito, que neste ano, focou nos cuidados com a saúde e segurança dos motofretistas. Hoje, destaca Marcello, o Estado do Rio tem mais motocicletas que há um ano. Nos últimos 12 meses, foram mais 31 mil veículos desse tipo. O total de motos saltou de 1.211.646 para 1.243.203.

– Esses profissionais precisam estar protegidos com os equipamentos adequados e adotando as práticas de higienização, pois lidam diariamente com milhares de pessoas, o que aumenta as chances de se contaminarem. Desta forma, é primordial que eles recebam orientações para garantir a sua proteção e como proceder corretamente para manter a sua saúde e de todos ao redor – frisou o presidente do órgão.

Estado registra queda de 40% em vítimas de acidentes de trânsito durante isolamento social

Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP), o estado do Rio registrou de janeiro a agosto de 2019 mais de 19 mil vítimas do trânsito entre mortos e feridos. Já em 2020, esse número caiu para cerca de 11 mil vitimados, o que representa uma queda de 40% no número de vítimas de acidentes de trânsito no Estado no mesmo período.

Em todo o Brasil, de acordo com dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS), o país registrou uma queda anual de 7% nas mortes por acidentes de trânsito no período entre 2015 e 2019, gerando uma redução de 43 mil para 30 mil mortes anuais.

Para conscientizar a população de que pequenas mudanças de hábitos podem interferir no dia a dia do cidadão, o Detran-RJ deu início na última sexta-feira (18/09), na campanha da Semana Nacional de Trânsito (SNT) 2020, que vai até o dia 25 de setembro. O objetivo é alertar a população sobre a importância de atitudes mais responsáveis que proporcionem um trânsito mais seguro para todos.