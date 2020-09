CCR NovaDutra inicia campanha de orientação sobre a presença de romarias a pé em direção à Aparecida na via Dutra

Matéria publicada em 28 de setembro de 2020, 18:42 horas

Basílica informa que as festividades este ano serão virtuais em função do covid-19; campanha alerta motoristas em caso de romeiros no acostamento

São Paulo –

A CCR NovaDutra inicia sua campanha de segurança e orientação a peregrinos e motoristas que trafegam pela via Dutra sobre a época de romarias a pé pelo acostamento da rodovia. A campanha, realizada todos os anos, com o foco na segurança de trânsito e reforço nas orientações e dicas de segurança aos grupos de romeiros e usuários da rodovia, reforça sobre os riscos de romarias a pé pelo acostamento e orienta sobre a utilização de um caminho mais seguro planejado para esta manifestação de fé: a Rota da Luz SP.

Novenas e Festa da Padroeira serão virtuais

Neste ano, devido à pandemia do novo coronavírus, o Santuário Nacional de Aparecida já divulgou que realizará, entre 3 e 12 de outubro, todas as celebrações da Novena e Festa Padroeira do Brasil de forma virtual. Procissões externas, vigílias, carreata, passeio ciclístico, apresentações musicais e artísticas com presença de público foram cancelados. Os devotos poderão acompanhar as cerimônias, de suas casas,por meio dos canais da Rede Aparecida de Comunicação e as redes sociais do Santuário Nacional.

Preocupação

A cada ano a concessionária contabiliza o aumento no número de romeiros caminhando pelos acostamentos da Dutra em direção à Basílica de Aparecida. Em 2019, foram contabilizados mais de 30 mil romeiros caminhando pela rodovia com destino à Aparecida, entre a segunda quinzena de setembro até a segunda quinzena de novembro, período de maior movimento de romarias a pé. Somente entre a zero hora do dia 10 de outubro de 2019 e a meia-noite do dia 13 de outubro de 2019, feriado de Nossa Senhora Aparecida, foram contabilizados 25.099, um aumento de 51% comparado ao mesmo período de 2018 que foi de 16.678 romeiros.

A CCR NovaDutra não recomenda este tipo de manifestação de fé, em função do risco que representa para os peregrinos que utilizam o acostamento para caminhar. Dados da Concessionária revelam que, no ano passado, entre os meses de agosto a outubro foram contabilizados 6 atropelamentos. Já em todo o ano de 2019, a concessionária registrou três mortes de romeiros.

Ocorrências com romeiros

Ocorrências envolvendo romeiros durante o período de orientação da campanha (agosto a outubro), nos anos de 2019, 2018 e 2017.

2019

Atropelamentos – 06

Mortos – 01

Feridos – 03

2018

Atropelamentos – 11

Mortos – 03

Feridos – 17

“O romeiro acredita que a o acostamento é um local seguro para realizar sua peregrinação, mas esquecem que estãomuito próximos à faixa da direita. O acostamento é um local para paradas de emergência de veículos e o risco de um atropelamento é grande. Sem contar que a Dutra tem mais de mil acessos, entradas e saídas de cidades e postos de serviços, as travessias de trevos e acessos, aumenta o risco de atropelamentos. Não temos como proibir a manifestação de fé na rodovia, mas há uma necessidade urgente da sociedade entender os riscos de caminhar pelo acostamento da via Dutra”, explica o gestor de Atendimento da CCR NovaDutra, Virgílio Leocádio.

Uma rota mais segura para romarias, conheça a Rota da Luz SP

Inaugurada pelo Governo do Estado de São Paulo, a Rota da Luz é um traçado formado por estradas secundárias, somando 201 km que passam por nove municípios, saindo de Mogi das Cruzes. Criada pela Secretaria Estadual de Turismo, a rota é um caminho mais seguro para os romeiros com destino ao Santuário Nacional de Aparecida. A Concessionária reforça em sua orientação aos romeiros a utilização da Rota da Luz SP. Mais informações podem ser obtidas pelo site:http://www.rotadaluzsp.com.br/

A Campanha na via Dutra

A campanha de orientação para romeiros é realizada pelas equipes de operação da CCR NovaDutra. Todas os colaboradores da concessionária estão treinados na abordagem de grupos de romeiros que estão caminhando, principalmente no mesmo sentido do tráfego, e orientar sobre a forma mais segura de realizar sua peregrinação. Durante a abordagem, é entregue folheto com dicas de segurança para esses grupos de pessoas que insistem em caminhar pelo acostamento da rodovia.

Os motoristas também serão orientados com folhetos que serão entregues nas praças de pedágio informando sobre a época de romarias na via Dutra. Também serão instaladas faixas e alertas sobre a presença de romeiros nos Painéis de mensagens variáveis (PMVs) da rodovia.

A campanha ganha reforço também na programação da CCRFM107,5, com plantões ao vivo, dicas de segurança e informação dos trechos da rodovia com peregrinos a pé.

Dicas de segurança e orientação para romeiros:

Utilize a Rota da Luz SP, um caminho mais seguro para os romeiros; Caminhe no sentido contrário ao tráfego, em fila indiana, o mais distante possível da pista e do acostamento; Só caminhe durante o dia. Evite caminhar à noite ou na madrugada; Use roupas claras e coloridas. Se possível, use faixas refletivas. Aumente ao máximo a sua visibilidade para os motoristas; Descanse fora da rodovia. Se houver veículo de apoio, estacioná-lo em local seguro, em postos de serviços, nunca no acostamento; Mantenha sua atenção. Rodovia é espaço para veículos, não para pedestres; Se chover, interrompa sua caminhada. Os riscos são maiores com pista molhada.

A campanha de orientação aos romeiros e motoristas é realizada pela CCR NovaDutra com o apoio da Agência Nacional de Transportes Terrestres e da Polícia Rodoviária Federal.