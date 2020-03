Comissão de biossegurança aprova produto para terapia genética no Brasil

Matéria publicada em 8 de março de 2020, 10:18 horas

Brasília- Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, aprovou nessa quinta-feira (5), a liberação comercial de um produto para terapia genética pela primeira vez no Brasil. O Luxturna é indicado para o tratamento de pacientes com degeneração hereditária da retina, que pode levar à perda total da visão.

– É um grande marco. É a primeira terapia gênica aprovada pela comissão e outras deverão entrar na pauta – afirma o relator do processo de liberação comercial do Luxturna na CTNBio, Paulo Barroso. Segundo ele, a comissão avaliou os riscos de biossegurança e as possibilidades de danos causados pelo Organismo Geneticamente Modificado (OGM), bem como a capacidade de o vírus persistir no meio ambiente ou ser repassado para outras pessoas.

De acordo com o pesquisador, na terapia genética, um paciente que não tem determinado gene ou que tem um gene com uma mutação, recebe um gene adicional para resolver o problema. A terapia genética com o Luxturna corrige mutações no gene RPE65, que podem resultar em cegueira. O procedimento deve ser realizado em hospitais ou clínicas especializadas. O produto é administrado via injeção subretiniana em cada olho.

A comercialização do produto ainda depende da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que deverá avaliar a capacidade terapêutica do Luxturna. A expectativa é que a liberação aconteça nos próximos meses.

A CTNBio reúne cientistas e especialistas com atuação reconhecida em diversas áreas do conhecimento relacionados a Organismos Geneticamente Modificado (OGMs). Sua finalidade é estabelecer normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvem OGMs, além de assessorar o Governo Federal na formulação e implementação da Política Nacional de Biossegurança. Por se tratar de uma instituição colegiada, os temas são debatidos e analisados sob diversos pontos de vista, o que contribui para diminuir eventuais riscos à saúde da população e ao meio ambiente.