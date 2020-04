Concurso do TJRJ é reaberto e prazo para pagamento de inscrição é ampliado

Matéria publicada em 30 de abril de 2020, 15:43 horas

Rio – O presidente do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), desembargador Claudio de Mello Tavares, esclareceu nesta semana, que quem não conseguiu fazer a inscrição terá uma nova oportunidade. Um novo cronograma será divulgado em breve.

Da mesma forma, quem já se inscreveu, mas não conseguiu pagar a taxa de inscrição, terá um tempo maior para ir a uma agência bancária. O prazo inicial terminaria nesta quarta-feira (29), mas em função das medidas de distanciamento social adotadas por causa da pandemia do coronavírus, foi suspenso.

Em vídeo gravado e publicado nas mídias sociais do TJRJ, o presidente disse que o concurso será realizado no segundo semestre e recomendou aos candidatos que aproveitem a quarentena para estudar.

– Este período de quarentena permite aos candidatos estudar em casa com mais tempo, aproveitando as horas que, em tempos normais, seriam gastas indo e voltando das aulas ou do trabalho. Aproveitem para estudar.

Sobre o concurso

O concurso do Tribunal de Justiça do Rio vai oferecer 85 vagas para técnico de atividade judiciária e 75 vagas para analista judiciário. Em decorrência do enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, o presidente do TJRJ, desembargador Claudio de Mello Tavares, determinou sua suspensão temporária.