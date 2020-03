Contratação de crédito por pequenos e médios agricultores cresce 8%

Matéria publicada em 8 de março de 2020, 10:34 horas

Brasília- O financiamento da atual safra, de julho de 2019 a fevereiro deste ano, totalizou R$ 126 bilhões. Isso significa que o desempenho do crédito rural teve um aumento de 8% no valor das contratações e contabilizou mais de um milhão e 384 mil contratos, um aumento de 3% em relação à safra passada, de acordo com o Balanço de Financiamento Agropecuário da Safra 2019/2020, divulgado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) nessa quinta-feira (5).

– Trata-se do maior volume de financiamento já realizado nos primeiros oito meses do plano safra, evidenciando o bom momento da agropecuária, confiança e retomada da economia brasileira – afirmou Wilson Vaz de Araújo, diretor de Financiamento e Informação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa),

O crédito de investimento obteve um crescimento de 20% no valor das contratações e o de industrialização, de 69%. O valor dos desembolsos de custeio foi de R$ 69,3 bilhões, enquanto o de investimento e de industrialização foram, respectivamente, R$ 35 bilhões e R$ 8,2 bilhões.

Pronamp

De acordo com o ministério, o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) vem respondendo favoravelmente ao aumento da exigência de aplicação dos recursos obrigatórios, a subexigibilidade do Pronamp, que nesta safra subiu de 20% para 25%.

Esse retorno foi constatado pelo maior número de contratos de custeio formalizados com essa fonte de recursos, com aumento de 64%, e os mesmos 64% de aumento para o respectivo valor contratado. No total, considerando todas as fontes de recursos, foram contratados 111.642 contratos de custeio no Pronamp, aumento de 28%. Em valores, os contratos somam R$ 16,5 bi, com aumento de 42%.

Pronaf

No custeio do Pronaf (Agricultura Familiar) foram aplicados R$ 10,2 bi, aumento de 14%, em 357.127 contratos. A aplicação de crédito de custeio dos demais agricultores, não vinculados ao Pronaf e ao Pronamp, contabilizou queda de 5% no valor, com R$ 42,5 bi aplicados e recuo também no número de contratos, com 128.340 formalizações (-33%).

Segundo o Mapa, o investimento no Pronamp, Pronaf e demais programas cresceu, em termos de valores aplicados, 83%, 18% e 17%, respectivamente. Quanto aos programas específicos de investimento, houve variação positiva na aplicação de praticamente todos os programas, com destaque para o Programa ABC – Programa para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura (51%), Inovagro – Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária (72%) e PCA – Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (47%), em relação à safra passada.