Coordenação Nacional da Pastoral da Pessoa Idosa usa a tecnologia como aliada dos idosos

Matéria publicada em 2 de outubro de 2020, 10:14 horas

Diocese- A ONU, organização das Nações Unidas, realiza até 6 de outubro a 45ª Sessão Ordinária do Conselho de Direitos Humanos e claro que a doença causada por um vírus que ainda não é totalmente conhecido pela ciência e que tem um poder de infecção que ultrapassa fronteiras foi tema de debate.

Durante o evento o observador permanente da Santa Sé na ONU, em Genebra, na Suíça, dom Ivan Jurkovi fez um apelo bastante específico durante a participação nesta edição do evento em relação aos direitos das pessoas idosas.

Dom Jurkovic afirmou que os direitos humanos não têm idade e, portanto, a saúde das pessoas idosas deve ser tutelada como a de todos, especialmente em tempos de Covid-19. Essa é uma geração preciosa, um recurso que a pandemia colocou seriamente risco.

Segundo a coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa na diocese, Eva Juliana, mesmo antes da pandemia o isolamento dos idosos já era algo comum e que só se agravou diante do atual cenário da doença. “A solidão entre os idosos já era recorrente mesmo antes da pandemia, não só dos que vivem sozinhos, mas também dos que vivem com as famílias. É a triste invisibilidade para com os idosos”, disse.

Para que esses idosos se sintam abraçados, a coordenação nacional lançou o projeto “Ligue para um idoso” e tem sido um momento de alegria para os que se sentem tão sozinhos em suas casas.

“Foi solicitado pela coordenação que os líderes e responsáveis da pastoral usassem os meios de comunicação e isso está sendo feito na nossa diocese. Temos usado a tecnologia que felizmente tem nos dado um ótimo suporte nesse momento de pandemia”, contou Eva.

A pastoral atende toda diocese. Para conhecer melhor os trabalhos desenvolvidos acessem o site oficial www.pastoraldapessoaidosa.org.br ou procure em sua cidade uma paróquia que tenha a pastoral implantada.