Corpo de Bombeiros implanta Serviço de Psicologia em Desastre

Matéria publicada em 26 de abril de 2021, 09:54 horas

Rio- Tendo como objetivo principal preparar e apoiar psicologicamente os bombeiros para situações extremas que fazem parte da rotina do seu trabalho, principalmente nesse momento de pandemia, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) deu início ao “Serviço de Psicologia em Desastre”.

O trabalho, previsto para ser realizado em três fases (preventiva, durante e após as ocorrências), teve início nos quartéis de São Gonçalo e Central.

– Iniciamos a primeira etapa, chamada “Entre Nós”, cujo foco é abrir espaço para que o bombeiro possa compartilhar sentimentos e emoções. Para isso, trabalhamos várias temáticas relativas ao seu dia a dia em dinâmicas de grupo, dando voz e vez aos militares para que eles possam falar sobre coisas que não são externalizadas na rotina. Os encontros contam com uma equipe multidisciplinar que atua de acordo com a realidade de cada localidade e a necessidade do profissional envolvido – afirmou a coordenadora do programa, tenente-coronel Eliane Cristine.

O Serviço de Psicologia em Desastre vai percorrer várias cidades fluminenses até outubro, sempre realizando as atividades em dois quartéis por dia, com encontros que duram uma hora e meia. Segundo a tenente-coronel, os profissionais que atuam em equipes de emergências, em função da exposição a situações drásticas, além do perigo iminente e vulnerabilidade humana, precisam de atenção psicológica constante, pois são emocionalmente impactados. De acordo com a oficial, a saúde mental e o bem-estar dos bombeiros podem ser afetados potencialmente, favorecendo o risco de adquirir patologias psicológicas como Síndrome de Burnout, por exemplo, relacionada ao estresse, depressão, ansiedade e transtorno pós-traumático.

– A gente tem uma premissa de que, para alcançar o cumprimento da missão, o profissional tem que estar bem preparado tecnicamente, fisicamente e psicologicamente. O nosso trabalho, principalmente nesse momento, é contribuir com o seu preparo emocional para o melhor desenvolvimento das tarefas e do cumprimento das missões. Esse é o objetivo da fase preventiva: preparar o militar para que, na hora que ele precise dar uma resposta rápida, possa conviver com as dificuldades e encarar as adversidades de forma mais equilibrada e saudável possível – explicou a psicóloga.

Pandemia

“Prioridades” é o nome dado ao projeto que acontecerá semanalmente em todos os quartéis do Estado. Nesse caso, a meta dos encontros é apoiar os bombeiros que vêm trabalhando diretamente com o contexto da pandemia. Ele contará com o suporte de profissionais de Saúde que esclarecerão dúvidas relacionadas ao assunto.

– A iniciativa é fundamental para cuidar da saúde mental dos bombeiros. O objetivo é prepará-los psicologicamente para o enfrentamento de obstáculos, da exposição ao estresse e das dificuldades que eles encontram na rotina que, pela sua própria natureza, é permanentemente desafiadora. Em complemento ao trabalho realizado nos quartéis, lançamos também o Guia de Orientações em Saúde Mental, que inclui um capítulo que aborda questões relacionadas à pandemia e, em breve, estamos finalizando um outro guia relacionado ao autocuidado para este cenário – explicou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.