Corpo de Bombeiros investe R$ 70 milhões nas Operações de Salvamento Marítimo

Matéria publicada em 22 de outubro de 2021, 09:47 horas

Planejamento estratégico da corporação engloba aquisição de equipamentos e valorização da tropa

Rio – As Atividades de Salvamentos Marítimos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) receberam investimentos de mais de R$ 3,5 milhões para o Verão 2020/2021. Visando à melhoria constante do serviço, a corporação adquiriu, no último ano, 20 motos-aquáticas e quase 200 pranchões de salvamento; além de 1.354 nadadeiras e equipamentos de proteção individual, incluindo mais de 40 mil fotoprotetores corporais e labiais, que serão entregues nesta sexta-feira (22). Além disso, o CBMERJ também empenhou mais de R$ 67 milhões para aquisições complementares, que estão em fase final de licitação.

O processo inclui a compra de 12 embarcações de resgate; 12 botes infláveis; 42 quadriciclos; 500 guarda-sóis; 650 cadeiras de praia; 43.814 itens de vestuário, incluindo casacos, calças, camisetas, calções, sungas e bonés com fator de proteção solar; 2.040 óculos de sol; 4.419 apitos e 1.608 garrafas térmicas. Também está prevista a instalação de 104 novos entrepostos de guarda-vidas e a modernização de 10 lanchas.

– A preparação para o Verão é parte de um planejamento estratégico que tem como objetivo aperfeiçoar o atendimento, estimular a conscientização e evitar afogamentos. E esse plano passa, necessariamente, pela valorização do nosso capital humano. Desde o primeiro dia do meu Comando, estou comprometido em adotar ações voltadas para a valorização dos guarda-vidas.

A gratificação que era recebida pelos guarda vidas apenas no verão, agora será paga, mensalmente, durante todo o ano. Além disso, investimos na melhoria das condições de trabalho e alimentação; na capacitação, qualificação e especialização dos militares; readequamos as escalas; realizamos licitação emergencial para aquisição de itens de proteção individual e de apoio às ações marítimas; além de promover a modernização da frota – afirmou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro. – Hoje, realizamos a entrega de uma nova leva de materiais adquiridos para garantir a segurança da tropa e a excelência dos serviços prestados à população.

Mais de 27.300 mil fotoprotetores corporais; 13.809 fotoprotetores labiais; e 1.354 nadadeiras serão distribuídas entre o efetivo que atua nas Regiões Metropolitana, Norte; Costa Verde e das Baixadas Litorâneas. O valor do investimento é de cerca de R$ 1 milhão.

Raio-X

O serviço marítimo do CBMERJ conta com um total de 217 postos de salvamentos, que cobrem os 246 quilômetros da orla fluminense. Cerca de 1.200 militares atuam nas praias do Estado, com apoio de 168 embarcações, 34 botes, 52 motos aquáticas, 33 quadriciclos, helicópteros e drones. Reforçando a prevenção a afogamentos e a comunicação com a população, a corporação também conta com 4.750 placas de sinalização de perigo, 200 totens informativos e 18.900 bandeiras de sinalização de risco em pontos estratégicos da orla.

Operação Verão

Na estação mais quente do ano, o CBMERJ realiza uma média de 220 mil ações de prevenção nas praias – cerca de 2.200 por dia, 90 por hora, o que equivale a 1,5 pessoa orientada a cada minuto. De dezembro de 2020 a março de 2021, mais de 5 mil resgates foram realizados nos mares do Rio de Janeiro, aproximadamente cinco (05) por dia. Quase um (01) por minuto.

Novo projeto de reforma e ampliação do 2° GMar

A nova sede do 2º GMAR será composta de dois prédios distintos, na Avenida do Pepê, s/nº. Um estudo prévio do solo está sendo encerrado e, assim que forem aprovados os anteprojetos de engenharia e arquitetura, a obra segue para a fase de licitação, com a definição da empresa responsável pela obra.

As intervenções preveem a reforma estrutural dos prédios administrativo e de apoio do 2° GMar, incluindo a construção de uma piscina semiolímpica para treino; um novo heliponto; a ampliação e modernização do Centro de Tratamento de Afogados, que contará com quatro leitos de CTI, dando mais agilidade ao atendimento e conforto às famílias das vítimas; além da criação de uma Sala de Crise.

A contenção e a urbanização das áreas afetadas pela ressaca estão incluídas no novo projeto de reforma e ampliação do 2º Grupamento Marítimo (2° GMar)