Correios se esforçam em mutirões e realizam a entrega de milhões de objetos

Rio- Com o objetivo de minimizar os impactos à população, diante a paralisação parcial dos trabalhadores, os correios deram continuidade neste último fim de semana a mais um mutirão de tratamento e entrega em todo o país.

Segundo a assessoria de comunicação dos Correios, as forças-tarefas deste mutirão foram reforçadas por empregados da área administrativa, veículos extras, entre outras medidas, onde foram capazes de triar e entregar milhões de objetos entre cartas e encomendas.

De acordo com a direção dos Correios, a rede de atendimento segue aberta e os serviços, inclusive o SEDEX e o PAC, continuam disponíveis. No caso das postagens com hora marcada permanecem temporariamente suspensas – medida em vigor desde o anúncio da pandemia.

Para mais informações, os clientes podem entrar em contato pelos telefones 3003-0100 e 0800 725 0100 ou pelo endereçohttp://www.correios.com.br/fale-com-os-correios