Covid-19: prefeitura diz que lockdown foi positivo em Araraquara

Os dados da prefeitura comparam os indicadores entre o primeiro dia do¬†lockdown, 21 de fevereiro, e o dia 11 de abril, 50 dias ap√≥s o in√≠cio do ‚Äúfechamento‚ÄĚ da cidade. O n√ļmero de casos confirmados em 15 dias caiu 66,2%: de 2.361 (de 7 de fevereiro a 21 de fevereiro), para 799 (de 30 de mar√ßo a 11 de abril).

‚ÄúN√£o tem a menor d√ļvida de que o¬†lockdown¬†foi a arma mais eficiente‚ÄĚ para reduzir os n√ļmeros, disse a secret√°ria de Sa√ļde de Araraquara, Eliana Honain. O munic√≠pio n√£o tinha condi√ß√Ķes de vacinar a popula√ß√£o em massa, e o outro mecanismo para aliviar a situa√ß√£o era o isolamento social, que realmente mostrou-se efetivo para conter e diminuir a transmiss√£o, destacou a secret√°ria.

No¬†lockdown¬†realizado em Araraquara, estavam autorizadas a funcionar apenas farm√°cias e unidades de sa√ļde de urg√™ncia e emerg√™ncia. Foi proibida a circula√ß√£o de ve√≠culos e de pessoas na cidade. Era permitido sair de casa apenas para aquisi√ß√£o de medicamentos, obten√ß√£o de atendimento ou socorro m√©dico para pessoas ou animais e servi√ßos de urg√™ncia ou necessidades inadi√°veis.

Também foram proibidas todas as atividades comerciais, incluindo postos de combustível, supermercados, que podiam funcionar apenas para delivery, prestação de serviços (inclusive agências bancárias) e industriais, seja por atendimento presencial ou para prática de atividades internas, externas, produtivas, de manutenção, de limpeza ou outra de qualquer natureza, exceto segurança. O transporte coletivo também não circulou no período.

“O lockdown¬†valeu a pena porque foi feito por um per√≠odo de dez dias. H√° quanto tempo n√≥s estamos nessa fase emergencial e na vermelha, e n√£o conseguimos os resultados que a gente conseguiu com dez dias?”, questionou a secret√°ria.

As fases Emergencial e Vermelha do Plano São Paulo, a que a secretária se referiu, têm medidas menos restritivas que o lockdown, com permissão, por exemplo, para funcionamento de supermercados e circulação de pessoas nas ruas.

Interna√ß√Ķes e mortes

O n√ļmero de interna√ß√Ķes caiu 24% em Araraquara: eram 218 pessoas em 21 de fevereiro e 165, no √ļltimo dia 11. O total de mortes por covid-19 na cidade tamb√©m teve queda expressiva: 62%. A doen√ßa matou 42 pessoas nos 15 dias anteriores ao confinamento. No per√≠odo de 29 de mar√ßo a 11 de abril, foram 16 v√≠timas.

‚ÄúO primeiro sintoma de que o¬†lockdown¬†deu certo √© o in√≠cio da diminui√ß√£o do n√ļmero de casos. Consequentemente, come√ßam a diminuir as interna√ß√Ķes e os √≥bitos‚ÄĚ, ressaltou a secret√°ria de Sa√ļde.

Alerta

Apesar da melhora no cen√°rio epidemiol√≥gico do munic√≠pio, que chegou a ficar com todas os leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) para covid-19 ocupados em fevereiro, Eliana Honain destacou que a situa√ß√£o atual exige ‚Äúalerta total‚ÄĚ. No √ļltimo boletim divulgado pela prefeitura, na sexta-feira (16), a ocupa√ß√£o dos leitos de UTI estava em 91%.

A secret√°ria afirmou que, se as contamina√ß√Ķes voltarem a subir, novo¬†lockdown¬†ser√° realizado no munic√≠pio. ‚ÄúEstamos em total sinal de alerta‚ÄĚ, enfatizou Eliana. Ela informou que est√£o sendo estudados crit√©rios para fechar de novo, se for atingido o percentual de 30% de pessoas com diagn√≥stico positivo entre as que s√£o testadas diariamente na cidade.

“√Č dif√≠cil ter uma reabertura com controle muito r√≠gido‚ÄĚ, disse a secret√°ria. ‚ÄúA gente sabe que, a partir do momento em que se faz a abertura, aumenta o n√ļmero de contaminados.A transmiss√£o volta porque n√£o se conseguiu, em nenhum momento, zerar [a transmiss√£o] no pa√≠s‚ÄĚ, acrescentou.