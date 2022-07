Matéria publicada em 8 de julho de 2022, 09:07 horas

Rio de Janeiro – Equipes do Serviço de Inspeção Estadual – SIE/RJ e da Coordenadoria de Defesa Sanitária Animal – CDSA, da Superintendência de Defesa Agropecuária do estado do Rio de Janeiro, interditaram um matadouro de porcos e uma fábrica de linguiça clandestinos na mesma propriedade, no município de Seropédica, na manhã desta quinta-feira (07), após receberem denúncia encaminhada à ouvidoria da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.

Os estabelecimentos clandestinos funcionavam próximos à maternidade do município, no bairro Incra e, segundo a denúncia, os produtos eram comercializados nas feiras livres próximas à localidade.

Na operação foram apreendidos e inutilizados 40 Kg de linguiça e 450 Kg de carne de porco impróprios para o consumo, uma vez que as atividades de abate e fabricação não possuíam qualquer controle higiênico sanitário ou autorização para o funcionamento.

Na propriedade, foi constatada também uma criação de suínos, aproximadamente 230 animais para engorda, entretanto não foi encontrada nenhuma irregularidade pela equipe da CDSA.

O proprietário foi autuado pelo SIE/RJ e notificado para encaminhar os animais para o abate em Matadouros de Suínos com licença sanitária, registrados nos serviços de inspeção oficiais.

– São ações em prol da saúde pública. O trabalho dos nossos agentes não para! O consumo de alimentos pela população, produzidos sem o controle da inspeção sanitária, pode levar à disseminação de diversas doenças e até mesmo, o consumidor ao óbito. – ressaltou o Coordenador Estadual de Controle de Produtos, André Sampaio.

A Defesa Agropecuária estadual alerta para que o consumidor somente adquira produtos de origem animal devidamente registrados nos órgãos de inspeção sanitária, com marcas oficiais de, SIM, SIE, SIF ou SISBI.