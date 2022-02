Defesa Civil Nacional reconhece situação de emergência em mais seis cidades atingidas por temporais

Matéria publicada em 14 de fevereiro de 2022, 11:40 horas

Municípios estão localizados nos estados da Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo

Brasília – O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), reconheceu a situação de emergência em mais seis cidades que enfrentam os efeitos das fortes chuvas que atingiram o País.

Na Região Sudeste, entraram em situação de emergência as cidades de Piracema, em Minas Gerais, que registrou enxurradas; Cardoso Moreira, no Rio de Janeiro, devido a inundações; e Várzea Paulista, em São Paulo, que foi atingida por chuvas intensas.

No Nordeste, duas cidades receberam o reconhecimento federal — Rio Antônio, na Bahia, atingida por chuvas intensas, e Curimatá, no Piauí, que registrou alagamentos.

Em Mato Grosso do Sul, entrou em situação de emergência a cidade de Rio Negro, também devido a chuvas intensas.

Como solicitar recursos ao MDR

Após a concessão do status de situação de emergência pela Defesa Civil Nacional, os municípios atingidos por desastres podem solicitar recursos do MDR para atendimento à população afetada. As ações envolvem restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados.

A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a especificação do montante a ser liberado.