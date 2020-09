Detran reabre 12 Ciretrans espalhadas pelo interior do estado

Matéria publicada em 8 de setembro de 2020, 18:55 horas

Rio de Janeiro – Em continuidade ao retorno gradual das atividades, o Detran.RJ vai reabrir 12 Ciretrans (Circunscrição Regional de Trânsito) espalhadas pelo interior do estado. Seguindo os protocolos sanitários, nesta quarta-feira (09), voltam a realizar atendimento os postos de São Gonçalo, Nova Friburgo, Itaperuna, Araruama, Volta Redonda e Duque de Caxias, e no dia 16 de setembro será a vez de Teresópolis, Petrópolis, Nilópolis, Maricá, Campos dos Goytacazes e Rio Bonito.

Nas Ciretrans é possível tirar dúvidas sobre procedimentos do Departamento, realizar o licenciamento anual (emissão do CRLV), fazer a comunicação de venda de veículos e abrir processos administrativos. Nessas unidades também existe um protocolo geral, onde é possível abrir todos os processos administrativos do órgão, sem que o usuário precise se deslocar até o prédio sede, como por exemplo: Remarcação e cadastro de motor, remarcação de chassi, isenção e devolução de taxas, transferência de propriedade dos casos onde há necessidade de procedimento específico(como inventário, divergência de dados cadastrais e outros), cancelamento de comunicação de venda, retificação de informações da CNH, solicitação de perícia médica(PCD), solicitação do seguro DPVAT, suspensão de CNH e requerimentos de multa, defesa e recursos.

As unidades de Nova Friburgo, Volta Redonda e Maricá oferecem ainda serviços especiais de veículos de concessionárias, vedados à circulação, como transferência de propriedade, primeira licença e troca de município.

Os únicos serviços que necessitam de agendamento nas Ciretrans são o licenciamento anual, disponível em todas as unidades que serão reabertas, e os procedimentos que necessitam de vistoria veicular, como transferência de propriedade, troca de município ou estado e segunda via de CRV (Certificado de Registro de Veículo), disponíveis, por enquanto, somente no posto de Maricá.

O agendamento pode ser realizado pelo site (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento (21 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042). Orientamos que só procurem pelos serviços quem realmente precisa.