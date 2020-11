Detran-Rio realiza mais um mutirão de atendimento neste sábado

Matéria publicada em 13 de novembro de 2020, 09:27 horas

Mais 22 unidades de habilitação serão reabertas amanhã

Rio- O Detran-RJ montou mais uma força-tarefa de atendimento para este sábado (14) onde 22 unidades serão abertas e 8 mil vagas oferecidas para os serviços de habilitação.

– Até o fim do mês, queremos reabrir todas unidades que ainda estavam fechadas desde o início da pandemia. Também vamos continuar com os mutirões, enquanto houver a demanda represada dos meses sem serviços por causa da pandemia – afirmou o presidente do Detran Adolfo Konder.

Neste sábado (14), novos postos serão reabertos na capital e Região Metropolitana. No interior do estado funcionarão os postos de Araruama, Barra do Piraí, Barra Mansa, Bom Jesus de Itabapoana, Itaguaí, Itaocara, Nova Friburgo, Paraíba do Sul, Resende, Teresópolis e Vassouras.

De acordo com o presidente Adolfo konder, entre os serviços disponíveis neste mutirão estão a renovação da carteira de motorista, primeira e segunda via de CNH; adição e mudança de categoria; troca da permissão pela definitiva; e alteração de dados com inclusão de atividade remunerada. Ressaltando que durante a semana, as unidades funcionam das 8h às 17h. Já nos sábados, dia dos mutirões, os trabalhos abrem às 10h e encerram às 17h.

Konder lembrou que os serviços do Detran ainda precisam de agendamento, tanto nos mutirões quanto nos dias úteis, para evitar aglomeração nos postos. O agendamento é feito sempre pelos telefones 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042, ou pelo site www.detran.rj.gov.br. O agendamento para o mutirão abre sempre às quintas-feiras. É importante não levar acompanhante para os postos, a não ser que seja extremamente necessário para o usuário do serviço.

Adolfo Konder afirmou que além da ampliação do agendamento, o Detran continuará abrindo excepcionalmente aos fins de semana para mutirões em todo o estado e já iniciou a última etapa do plano de retomada para abrir todas unidades de habilitação que ainda estavam fechadas desde o início da pandemia.

Quatro mutirões já foram realizados, destaca Konder, oferecendo mais de 11 mil vagas extras. E a cada semana de novembro, sempre cumprindo os protocolos de saúde da pandemia, outros postos serão reabertos. Hoje, 340 postos já estão em funcionamento para os serviços de veículos, identificação e habilitação.

O Detran reforça que, em função da pandemia, prazos foram suspensos ou adiados, de acordo com a resolução 782 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Saiba os serviços que não precisam ser feitos no Detran neste período:

CARTEIRA DE HABILITAÇÃO

– Carteiras que expiraram depois de 19 de fevereiro estão com a validade prorrogada por tempo indeterminado, ou seja, continuam válidas em todo território nacional;

– As anotações de características da CNH, como atividade remunerada e o tipo da habilitação, serão mantidas para essas carteiras. Por isso, essas pessoas não precisam renovar o documento ou alterar características agora. O mesmo procedimento vale para as Autorizações para Conduzir Ciclomotor (ACC) e Permissões Para Dirigir (PPD).

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE

– Quem adquiriu veículos de 19 de fevereiro para cá não será multado por não ter feito a Transferência de Propriedade. Enquanto durar a pandemia, está suspenso o prazo de 30 dias após a compra para registrar a mudança de proprietário. Automaticamente, a multa para quem não cumprir esta obrigação também foi suspensa.

COMPRA DE VEÍCULOS NOVOS

– Quem comprou veículo novo de 19 de fevereiro em diante não precisa emplacar e pode circular sem a placa em todo o país. Basta levar consigo a nota fiscal da compra e não sofrerá qualquer penalização.

COMPRA DE VEÍCULO USADO

– Quem comprou veículo usado de 19 de fevereiro para cá não precisa iniciar o processo de registro do novo Certificado de Registro do Veículo (CRV) no Detran.

MULTAS

– Os prazos de defesa de autuações, recurso de multas, defesa processual e recurso de suspensão e cassação da habilitação estão todos suspensos enquanto durar a pandemia;

– A identificação do condutor infrator também foi suspensa. Se você tiver cometido qualquer multa, o processo não correrá neste período. Só será iniciado quando acabar a crise do coronavírus.

INFORMAÇÃO SOBRE MUDANÇA DE ENDEREÇO

– Quem mudou de endereço ou estado não precisa registrar a mudança no prazo de 30 dias. A punição para isso também foi automaticamente suspensa.

LICENCIAMENTO ANUAL – CRLV DIGITAL

A emissão do CRLV digital, que substitui completamente o documento obtido no órgão, pode ser baixado em até cinco dispositivos diferentes (celulares e tablets) e após a validação no aplicativo pode ser impresso em um A4 normal porque o agente de trânsito conseguirá checar a validade do documento pelo QRcode.

O procedimento pode ser feito integralmente online pelo aplicativo ‘Carteira Digital de Trânsito’ do Denatran, disponível gratuitamente para os sistemas Android e IOS. O passo a passo para obter o documento digital está disponível no link: https://youtu.be/qXAS5N1KtQg.

O Detran lembra que o calendário de licenciamento foi prorrogado e o prazo para regularização é até 30 de novembro de 2020.