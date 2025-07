Dia da Mulher Negra tem programação cultural em todo o país

País – O Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha é celebrado nesta quinta-feira (25). Desde o início do mês, eventos relacionados à data vêm sendo realizados em diferentes regiões do país e devem continuar até o final de julho.

Instituída em 1992, a data marca o 1º Encontro de Mulheres Negras Latino-Americanas e Caribenhas, realizado em Santo Domingo, na República Dominicana. No mesmo ano, a Organização das Nações Unidas reconheceu oficialmente o 25 de julho como dia internacional.

Para a ministra da Cultura, Margareth Menezes, mulher negra e latino-americana, a data é um instrumento relevante no combate à discriminação racial e de gênero. “É um dia de celebração e reflexão sobre as lutas, conquistas e a necessidade de reconhecimento dos legados e direitos das mulheres negras, com ações reais de reparação que impactem a sociedade”, afirmou.

A assessora de Participação Social e Diversidade do Ministério da Cultura, Mariana Braga, reforçou o papel da data como uma oportunidade de dar visibilidade às mulheres que atuam na linha de frente das expressões culturais no país.

Segundo ela, o Ministério da Cultura vem implementando ações afirmativas voltadas às mulheres negras, com destaque para editais específicos, cotas e bonificações em processos seletivos. Essas ações estão presentes em áreas como audiovisual, literatura e na Política Nacional Aldir Blanc, que alcança estados e municípios.

Além de fortalecer políticas públicas, a data também serve para reconhecer o protagonismo das mulheres negras na cultura brasileira. “De Maria Firmina dos Reis a Lélia Gonzalez, de Carolina Maria de Jesus a Ruth de Souza, somos herdeiras de uma ancestralidade poderosa”, destacou a ministra.

No Brasil, o 25 de julho também marca o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra. A homenagem reconhece a líder do Quilombo Quariterê como símbolo da resistência negra no país. A data foi oficializada por lei em 2014. Com informações do Brasil 61.