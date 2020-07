Dias Toffoli interrompe processo de impeachment de Witzel

Matéria publicada em 27 de julho de 2020, 22:16 horas

Rio – O ministro Dias Toffoli, do STF, determinou que a Alerj deve interromper o processo de impeachment do governador Wilson Witzel para reformular a Comissão Processante que analisa o caso. A decisão foi baseada em um pedido da defesa do governador, que argumentou que a formação da comissão descumpre a lei por não respeitar a proporcionalidade das bancadas, e também porque a comissão não foi votada pelos parlamentares.

A liminar foi concedida nesta segunda (27), na antevéspera do prazo para que Witzel apresentasse sua defesa, que seria no dia 29 de julho (quarta). A liminar não acaba com o processo de impeachment do governador, mas faz com que ele retorne praticamente ao início.