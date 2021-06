Em pronunciamento, ministro pede uso consciente de energia e água

Matéria publicada em 28 de junho de 2021, 20:35 horas

Brasília- Na noite desta segunda-feira, dia 28, o ministro de minas e energia, Bento Albuquerque, pediu um uso “racional” de energia elétrica e destacou a possibilidade de racionamento de energia, como o que ocorreu em 2001. O pedido a população ocorreu em um pronunciamento no rádio e televisão.

Segundo o ministro, o país enfrenta uma das piores secas de sua história e que a escassez de água que atinge as hidrelétricas — em especial, no Sudeste e no Centro-Oeste — é a maior dos últimos 91 anos.

– Para aumentar nossa segurança energética, é fundamental que, além dos setores do comércio, de serviços e da indústria, a sociedade brasileira, todo cidadão-consumidor, participe desse esforço, evitando desperdícios no consumo de energia elétrica, com isso, conseguiremos minimizar os impactos no dia-a-dia da população. Esse quadro provocou a natural preocupação de muitos brasileiros com a possibilidade de racionamento de energia, como aconteceu em 2001 — disse o ministro.

O ministro disse ainda que, para enfrentar a situação, o governo vem atuando desde o ano passado em diversas frentes.

– Além de monitorar o setor elétrico 24 horas por dia, montamos uma estrutura de governança para coordenar, com rapidez e segurança, as ações dos vários órgãos envolvidos no enfrentamento do atual cenário de escassez hidroenergético — disse.

Ainda em seu pronunciamento, Bento Albuquerque afirmou que o uso consciente por parte de todos reduzirá o custo de energia.

– O uso consciente e responsável de água e energia, reduzirá consideravelmente a pressão sobre o sistema elétrico, diminuindo também o custo da energia gerada — destacou.