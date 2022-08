Etapa presencial da 59ª assembleia geral da CNBB inicia com celebração eucarística em Aparecida

Matéria publicada em 29 de agosto de 2022, 18:19 horas

Aparecida- O episcopado brasileiro se reuniu no Santuário Nacional, em celebração no domingo, 28 de agosto, para marcar a abertura da etapa presencial da 59ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) que se realiza de 28 de agosto a 2 de setembro no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho em Aparecida (SP).

O arcebispo de Belo Horizonte (MG) e presidente da CNBB, dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidiu a missa concelebrada pelos membros da presidência da entidade e pelos bispos que integram o Conselho Episcopal Pastoral, o Consep. Os franciscanos da província da Imaculada Conceição do Brasil (OFM) também participaram da celebração que enalteceu também bicentenário de morte de Frei Galvão.

Características da segunda etapa

Desta vez, além do aprofundamento do Tema Central “Igreja Sinodal – Comunhão, Participação e Missão”, propostas e indicações para a elaboração das próximas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (DGAE) serão feitas rumo à consolidação na 60ª Assembleia Geral da CNBB, em 2023.

Com a característica de ser deliberativa, nesta segunda fase, os temas que serão votados pelo episcopado são as atualizações no Estatuto da CNBB, a tradução do Missal Romano, o texto do Ministério do Catequista e o Estudo nº 114 da CNBB cujo título é: “E a Palavra habitou entre nós” (Jo 1,14) – Animação Bíblica da Pastoral a partir das comunidades eclesiais missionárias”.

Além disso, outros 14 temas diversos vão ser objeto de reflexão e discussão dos cardeais, arcebispos, bispos diocesanos e auxiliares e coadjutores que participarão da 59ªAssembleia Geral como exemplo o 18º Congresso Eucarístico Nacional; a Celebração dos 70 anos da CNBB; a Jornada Mundial da Juventude 2023; o Sínodo dos Bispos 2023, entre outros.

Participam do evento cardeais, arcebispos, bispos diocesanos e auxiliares, coadjutores, além dos bispos eméritos e representantes de organismos e pastorais da Igreja que são convidados. Mas apenas os bispos na ativa têm poder de voto. Atualmente, segundo dados da Secretaria Técnica da CNBB, a Igreja Católica no Brasil possui 278 circunscrições eclesiásticas, com um total de 478 bispos, dos quais 321 na ativa e mais 157 bispos eméritos.

Como acompanhar?

No portal da CNBB e nas redes sociais (@cnbbnacional), será possível acompanhar a cobertura dos principais temas abordados pelos bispos nas sessões, por meio de matérias na edição diária do portal da CNBB (www.cnbb.org.br). Haverá, ainda, uma versão especial diária do boletim Igreja no Brasil, com o resumo do dia, a ser transmitido ao vivo, às 19h, nas redes sociais da CNBB.

As Coletivas de Imprensa acontecerão, diariamente, às 15h, no Centro de Eventos Padre Vítor Coelho de Almeida, com dois bispos indicados pela presidência da CNBB, para apresentar os assuntos e desdobramentos dos debates realizados pelo episcopado brasileiro na Assembleia Geral. Os jornalistas credenciados receberão um release com as informações e detalhes da pauta e coletivas de cada dia.

As missas diárias da Assembleia acontecerão sempre às 18h e serão transmitidas pelas redes sociais (@cnbbnacional). Também será possível acompanhar as celebrações pela TV Aparecida e portal A12. Nas redes sociais, a interação fica por conta da hashtag #59AGCNBB.