Ex-superintendente de Compras e Licitações da Secretaria de Saúde falta convocação da Alerj

Matéria publicada em 30 de julho de 2020, 12:18 horas

Rio de Janeiro – A ex-superintendente de Compras e Licitações da Subsecretaria Executiva de Saúde, Maria Ozana Gomes, não compareceu à oitiva da Comissão Especial de Fiscalização dos Gastos na Saúde Pública Durante o Combate do Coronavírus e da Comissão de Saúde, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), agendada para esta quinta-feira (30). Maria enviou um ofício aos colegiados informando que estava doente, com atestado médico, e por isso não participaria da reunião.

Segundo a presidente das duas comissões, deputada Martha Rocha (PDT), Maria também alegou que estava na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. “Recebemos o ofício da ex-superintendente com essas informações ontem, tarde da noite, mas vamos insistir nesta oitiva. Ela será muito importante”, justificou a parlamentar. A Comissão de Saúde já aprovou e deliberou a nova convocação de Maria Ozana para o dia 17 de agosto.

Os deputados também lembraram que no dia 13 de agosto serão ouvidos os ex-subsecretários Gabriell Neves e Gustavo Borges, que estão presos. Os dois foram acusados de pertencer a um grupo suspeito de integrar uma organização criminosa que era envolvida com superfaturamentos em contratos emergenciais para a aquisição de respiradores pulmonares, usados no tratamento de pacientes graves com covid-19. “Já falamos com todos os responsáveis para conseguirmos ouvir esses depoimentos. E verificamos que não há nenhum impedimento técnico e nem administrativo para realizar essas oitivas”, reforçou a presidente.