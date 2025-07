Farmácia Popular: prazo para renovação de credenciamento termina hoje

País – Farmácias e drogarias que já participam do Programa Farmácia Popular do Brasil têm até esta quinta-feira (31) para realizar a renovação obrigatória do credenciamento. Segundo o Ministério da Saúde, a medida é necessária para que os estabelecimentos continuem aptos a fornecer medicamentos e insumos por meio do programa.

De acordo com a pasta, a exigência foi retomada em abril deste ano, após ter sido interrompida em 2018. “A medida foi retomada em abril de 2025, reforçando as ações de monitoramento em curso do Farmácia Popular para evitar irregularidades e garantir o pleno acesso do serviço à população”, informou o ministério em nota.

A renovação deve ser feita no sistema da Caixa Econômica Federal, sem cobrança de taxa. Os estabelecimentos podem consultar a lista de documentos necessários no sistema online do Farmácia Popular, conforme as orientações disponíveis no site do Ministério da Saúde.

Atualmente, o programa oferece 41 itens gratuitamente, incluindo medicamentos para o tratamento de doenças como diabetes, hipertensão, asma, osteoporose e dislipidemia. Também fazem parte do Farmácia Popular contraceptivos, fraldas geriátricas e absorventes higiênicos.

“O Farmácia Popular tem sido um importante aliado do Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo para o tratamento contínuo de doenças crônicas e a redução da demanda por atendimentos de urgência. A manutenção de uma rede ativa e regularizada de farmácias credenciadas é fundamental para garantir o sucesso do programa”, avaliou o Ministério da Saúde. Com informações da Agência Brasil.