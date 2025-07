Fãs de várias cidades prestam última homenagem a Preta Gil

País – O grupo de fãs de Preta Gil veio de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, para se despedir da artista cantando. Muito emocionada, a comerciante Isabela Prudêncio descreveu o quanto Preta Gil representava para ela:

“Eu estou muito triste, muito triste mesmo com essa perda, e todas as vezes que eu canto a música dela, me dói. Ela me representa, né? A mulher preta, a mulher gorda, a mulher homossexual – bissexual, no caso dela. Ela representa a alegria do Carnaval. Ela representa a mulher resistente, a mulher forte. Da mesma forma que eu acordava para ir para os blocos dela, para comemorar a vida da Preta, hoje eu venho aqui para prestar minha última homenagem.”

Outros fãs levaram cartazes com mensagens de gratidão pela força de viver que a cantora transmitia. A professora aposentada Lilian Guedes, moradora de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, foi uma das primeiras da fila e destacou o legado deixado por Preta.

“É uma pessoa incrível, é uma perda muito grande para todos nós. Então é um sentimento de muita tristeza. Ninguém imaginava que ela fosse tão rápido.”

Turistas de Santo Antônio de Pádua, no norte do estado, e de Guarapari, no Espírito Santo, também interromperam o passeio pelo centro do Rio para se despedir da artista, como contou Deborah Fernandes:

“Ela teve muita vontade de viver, tanto que mostrou isso nesses últimos momentos da vida dela. Muita força, muita garra na luta contra a doença. Essa doença é bem difícil, mas ela lutou com muita coragem. Que Deus guie o caminho dela daqui para frente.”

Além das centenas de fãs e admiradores que aguardaram mais de três horas para dar adeus a Preta Gil, jornalistas de todo o país se reuniram nas escadarias do Theatro Municipal para registrar as homenagens. Com informações da Agência Brasil.