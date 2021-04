Matéria publicada em 1 de abril de 2021, 10:40 horas

Governo do Estado trabalha diretamente com pescadores para aumentar a produção fluminense

Sul Fluminense e Rio – O médico-veterinário André Medeiros, da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj), ligada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Especialista ensina como escolher um peixe de boa procedência para a Semana Santa.

Na mais tradicional época de consumo de pescados no país, a Fiperj criou um guia sobre o assunto. ” É muito importante estarmos atentos a algumas qualidades do corpo do peixe para levarmos para casa um pescado de qualidade, pois sua deterioração é rápida”, explica André Medeiros.

Veja como identificar o peixe fresco:

РO olho tem que estar para fora, com a cor transl̼cida.

РAs guelras (ou br̢nquias) servem para identificar o odor do peixe. O cheiro tem que ser suave. Fuja se estiver com odor carregado.

– A cor das guelras também ajuda a identificar se o peixe está fresco: elas devem ser rosadas e limpas.

– A textura do dorso do peixe é outra característica importante: quando apertamos com o dedo, a carne tem que voltar imediatamente.

РEscamas e nadadeiras firmes. Ṇo devem sair com facilidade.

Tradição e nutrição

Os peixes mais comuns na mesa do fluminense são bacalhau, salmão, cherne, tilápia, atum, pintado e sardinha. Vale lembrar que o consumo de peixe é recomendado por especialistas pelo menos duas vezes na semana. Na hora da compra, também é fundamental avaliar a higiene do comércio.

A nutricionista Tatiana Novo, da Secretaria de Estado de Agricultura, ressalta que, além da tradição, os peixes têm um valor nutricional muito grande, confirmado por pesquisas científicas.

– Estudos têm associado o consumo de pescado com a redução de distúrbios crônicos não transmissíveis, como hipertensão arterial, doenças coronarianas e diabetes mellitus tipo 2, entre outros – explica a profissional.

Segundo o secretário estadual de Agricultura, Marcelo Queiroz, a Semana Santa é uma época de grande demanda por peixes, mas o Governo do Estado trabalha o ano inteiro para aumentar a produção fluminense de pescado.

– Estamos atentos a esta importante indústria fluminense, sempre viabilizando incentivos aos pescadores para que o número da produção aumente. Por meio da Fiperj, que é vinculada à Secretaria de Agricultura, os pescadores têm assistência e programas de incentivo – destacou Marcelo Queiroz.

Receita para a Sexta-Feira Santa

Além da parceria da Fiperj com os pescadores, o Restaurante Escola da Faetec ensina uma receita de peixe simples, deliciosa e, o melhor de tudo, com ingredientes baratos para deixar o almoço ainda mais especial. A coordenadora e chefe de cozinha Bruna Percu Cardoso ensina o passo a passo da receita:

Peixe à Portuguesa:

– 500 gramas de batata inglesa

Р2 cebolas m̩dias

Р600 gramas de fil̩ de peixe (3 fil̩s do peixe de sua prefer̻ncia)

– 1 molho de couve ou brócolis

Р1 pimenṭo vermelho

– 3 dentes de alho

– Azeite a gosto

– Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

РTempere o peixe com liṃo, sal e pimenta e reserve.

– Coloque água para ferver: acrescente as batatas e as cebolas na fervura. Espere cozinhar, escorra e reserve. Guarde a água do cozimento.

– Com água reservada, coloque brócolis ou couve. Deixe apenas 2 minutos e retire.

РEm uma frigideira, refogue o pimenṭo junto com o alho.

– Coloque tudo dentro de uma travessa, na seguinte ordem: primeiro as batatas, depois cebola, brócolis ou couve, pimentão e alho refogados. Por último, coloque o peixe por cima e regue com azeite.

– Leve ao forno a 180 graus por 20 minutos.

– Bom apetite.